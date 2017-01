Evropska komisija bi še za tri mesece podaljšala nadzor na slovensko-avstrijski meji

Komisar pravi, da gre za vprašanje nekaj mesecev

25. januar 2017 ob 14:21,

zadnji poseg: 25. januar 2017 ob 14:42

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Evropska komisija je priporočila še trimesečno podaljšanje začasnega nadzora na nekaterih notranjih mejah v schengenskem prostoru, tudi na meji med Avstrijo in Slovenijo.

Komisija predlaga podaljšanje nadzora na mejah v Avstriji, Nemčiji, na Danskem, Švedskem in Norveškem, ki morajo zagotoviti, da se nadzor izvaja le kot izhod v skrajni sili, poudarjajo v Bruslju. Peterici držav predlaga, naj ta nadzor podaljšajo še za tri mesece. Veljavni nadzor, ki je bil novembra podaljšan za tri mesece, se izteče 11. februarja, komisija pa ocenjuje, da še vedno obstajajo izjemne okoliščine, ki so terjale uvedbo tega nadzora.

Gre za nadzor na meji med Avstrijo in Madžarsko ter Avstrijo in Slovenijo, na kopenski meji med Nemčijo in Avstrijo, v danskih pristaniščih s povezavami do Nemčije in na kopenski meji med Dansko in Nemčijo, v nekaterih švedskih pristaniščih in na mostu Öresund ter v norveških pristaniščih s povezavami do Danske, Nemčije in Švedske.

Začasni nadzor mora ostati ciljno usmerjen, temeljiti mora na stalnih analizah tveganja in sprotnih podatkih obveščevalnih služb ter biti omejen v obsegu, pogostnosti, kraju in času, tako da zagotavlja odziv na resne grožnje javnemu redu in notranji varnosti, so sporočili iz Bruslja.

Kmalu vrnitev v normalno stanje?

Slovenska notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je zaradi tega vprašanja pisala evropskemu komisarju za migracije Dimitrisu Avramopulosu in izrazila ostro nasprotovanje podaljšanju nadzora na meji med Avstrijo in Slovenijo, ker je to po njenem mnenju povsem neupravičeno.

Komisar je slovenski ministrici v odgovoru zapisal, da popolnoma razume slovenske skrbi in da nadzor v schengnu ne bo trajal večno. "Gre za vprašanje treh mesecev pred vrnitvijo k normalnemu delovanju," je zatrdil na današnji novinarski konferenci.

Schengenski prostor je največji dosežek evropske integracije, ki ga je treba ubraniti in zavarovati. Naš cilj je obvarovati schengen in se čim prej vrniti k njegovemu normalnemu delovanju, je v odzivu na slovensko pismo poudaril Avramopulos. Dodal je, da je poleg pripomb slovenske notranje ministrice moral upoštevati tudi pripombe še petih notranjih ministrov. Naloga komisije je napraviti sintezo teh pripomb, je pojasnil.

A. Č.