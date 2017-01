Foto: Obupne razmere za prebežnike v zapuščenem beograjskem skladišču

Fotoreportaža iz Beograda

3. januar 2017 ob 13:55

Beograd - MMC RTV SLO

V Beogradu v zapuščenem skladišču več kot 1.000 prebežnikov živi v obupnih razmerah brez sanitarij, vode in hrane. V Srbiji je okoli 7.000 prebežnikov.

V zapuščenem carinskem skladišču Jugošpeda živi več kot 1.000 ljudi, predvsem moških. Ženske in otroci namreč prebivajo v begunskih centrih po Srbiji. Prebežniki živijo v obupnih razmerah, hrano si iščejo po mestu in javnih kuhinjah.

Nekateri čakajo na dokumente, s katerimi bi se lahko odpravili v zahodno Evropo, drugi pa skušajo Srbijo zapustiti nezakonito prek močno zastražene meje z Madžarsko. Nemalo se jih s pomočjo tihotapcev vkrca v vozila in tovornjake in poskušajo svojo pot nadaljevati skozi Hrvaško in Slovenijo.

Vsak dan pride v Srbijo okoli 100 novih prebežnikov, uradno pa jih jo zapusti vsak dan okoli 20. V Srbiji je zaradi zaprtja balkanske begunske poti ostalo "ujetih" okoli 7.000 ljudi, ki želijo nadaljevati pot proti zahodu.

Foto: Klemen Bizjak/Bobo

B. V.