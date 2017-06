Iniciativa: Integracijske hiše na Škofijah ne bo, begunci v stanovanjske enote

V hostlu bodo zgolj dnevne integracijske dejavnosti

2. junij 2017 ob 21:53

Škofije - MMC RTV SLO

Po navedbah tamkajšnje civilne iniciative, ki se sklicuje na dopis MNZ-ja poslan na koprsko občino, integracijske hiše na Škofijah ne bo, begunci pa naj bi bili nastanjeni v stanovanjske enote.

V hostlu Škofije se bodo tako izvajale v skupnih prostorih zgolj dnevne integracijske dejavnosti, kjer bodo prisotni svetovalci, so zapisali v Civilni iniciativi Škofije. Za vsakega posameznika bodo pripravili osebni program. Dobrodošli pa bodo tudi krajani, ki bi želeli sodelovati v prostočasnih aktivnostih, so še navedli.

Odločitev ministrstva bo predstavljena na zboru krajanov, ki po njihovih navedbah meni, da so dosegli zadovoljiv dogovor med zakonskimi obveznostmi države in lokalno skupnostjo. Navajajo, da ministrstvo meni, da bi bil lahko primer Škofij vzorčen primer tudi za druge ovčine.

Begunci v stanovanja širom občine Koper

Spomnimo, da je Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) sprva predlagalo integracijsko hišo v Škofijah, v kateri bi nastanili do 50 oseb s priznano mednarodno zaščito, ki bi tam lahko bivale do največ enega leta. Krajani so temu predlogu nasprotovali, pripravljeni pa so bili sprejeti eno begunsko družino. Civilna iniciativa Škofije je takrat pripravila več protestnih shodov.

Koprski občinski svet je medtem na izredni seji marca sprejel sklep, po katerem naj se beguncev ne naseli le na Škofijah, ampak v posamezna stanovanja na območju več krajevnih skupnosti v občini.

G. K.