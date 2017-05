Prebežnik iz Nigerije: "V Libiji verjamejo, da smo črnci sužnji"

V 48 urah obalne straže rešile 5.000 ljudi na poti v Italijo

20. maj 2017 ob 19:19

Rim, Tripoli - MMC RTV SLO/Reuters

Med četrtkom in soboto sta italijanska in libijska obalna straža v 48 urah skupno rešili okoli 5.000 prebežnikov na poti iz Libije v Italijo.

V četrtek so po poročanju Al Džazire skupno rešili 2.900 prebežnikov. 2.300 prebežnikov so italijanske obalne straže rešile iz gumijastih in lesenih čolnov v mednarodnih vodah ter jih premestile v Italijo.

Preostalih 600 prebežnikov so libijske obalne straže prestregle v libijskih vodah ter jih poslale nazaj v Tripoli.

Med petkom in soboto so rešili nadaljnjih 2.100 prebežnikov iz 17 različnih plovil ter našli truplo ene osebe, še poroča Al Džazira.

V četrtkovem reševanju je po poročanju Reutersa sodelovala tudi reševalna ladja Acquarius s posadko pod nadzorom SOS Mediterana in Zdravnikov brez meja. "V nekaj dneh boste prišli v Italijo, Libije je konec," so skupinam rešenih prebežnikov povedali v angleščini in francoščini, čemur so sledili vzkliki sreče in navdušenja.

Med rešenimi so bili Nigerijci, Sudanci, Maročani in državljani Bangladeša. "V Libijo je noro. Policija nas aretira, dajo nas v zapore, kjer smo po tri dni brez hrane in vode, pretepajo nas," je povedal Alseer Issa Ibrahim, 28- letnik iz regije Darfur v Sudanu.

"V Libiji verjamejo, da smo črnci sužnji. Tako nas tudi kličejo. Kadar nas želijo pretepati, nas tepejo z vodovodnimi cevmi," je povedal John Osifo, 29-letni Nigerijec, ki je 11 mesecev delal v libijski avtopralnici. Ni nameraval v Evropo, vendar mu je njegov delodajalec uničil potni list in delovni nalog, zaradi česar je postal ilegalni migrant in bil prisiljen v suženjsko delo, zato se je naposled odločil preizkusiti svojo srečo na poti proti Evropi.

ZN spodbuja vračanje prebežnikov

Letošnje leto je rekordno po številu prebežnikov, ki jih tihotapci poskušajo iz Libije spraviti v Evropo. Število transportiranih prebežnikov v Italijo se je v letošnjem letu povečalo za 35 odstotkov v primerjavi z lanskim letom.

Tudi zaradi tega Združeni narodi želijo zaustaviti tihotapljenje ljudi na tem območju. Italija in Evropska unija sta začeli oskrbovati in trenirati libijsko obalno stražo, da v libijskih vodah prestrezajo čolne s prebežniki in jih vračajo na obalo. "Na libijski strani ne prestrežemo vseh prebežnikov, razen kadar imamo občutek, da sta ZN in EU resna glede deportacij v domače dežele," je povedal predstavnik libijske obalne straže Abdullah Tomia.

Prenatrpani libijski centri

Vladni centri za prebežnike v Libiji, kamor vrnejo prebežnike, se spopadajo s pomanjkanjem hrane, prenatrpanostjo, poškodbami zaradi nasilja in katastrofalnimi higienskimi razmerami. "V prvih treh mesecih leta 2017 je bila motena oskrba s hrano, zaradi česar prebežniki več dni niso jedli in so trpeli hudo podhranjenost," so sporočili Zdravniki brez meja, ki so ena redkih humanitarnih organizacij, ki vztraja na območju.

Med 560 rešenimi prebežniki je bilo na ladji Acquarius tudi 10 majhnih otrok, 90 mladoletnih oseb brez spremstva ter 10 nosečnic, ki bodo sedaj nastanjeni v enega izmed prenatrpanih sprejemnih centrov na italijanski obali. "V Libiji ves čas trpimo lakoto, Libijci nas sovražijo. Na nas ne gledajo kot na ljudi, na nas gledajo kot na živali," je povedal 21-letni Mobark Ibrahim iz Sudana.

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je sporočila, da na vsakih 39 prebežnikov, ki preživijo pot v Italijo, eden umre. Doslej je po njihovih podatkih letos umrlo 1.244 prebežnikov. Visoki komisariat Združenih narodov za begunce ocenjuje, da je 82 odstotkov izmed 55.000 ljudi, ki so letos dosegli Evropo, 83 odstotkov prispelo v Italijo, še poroča Al Džazira.

J. R.