Tunizija privolila v vrnitev v Nemčiji zavrnjenih prosilcev za azil

Nemčija z 250 milijoni evrov razvojne pomoči za Tunizijo

3. marec 2017 ob 16:19

Tunis - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Tunizija je med obiskom nemške kanclerke Angele Merkel privolila, da bo sprejela 1.500 Tunizijcev, ki so jim v Nemčiji zavrnili prošnjo za azil.

Dogovor o reševanju nezakonitih migracij se oblikuje po nesoglasjih med državama zaradi primera tunizijskega napadalca Anisa Amrija, ki je decembra lani v Berlinu s tovornjakom zapeljal v množico in ubil 12 ljudi. Nemčija je Tuniziji očitala, da ji zaradi birokratskih zapletov Amrija ni uspelo izgnati iz države, potem ko mu je šest mesecev pred napadom zavrnila prošnjo za azil.

"Strinjali smo se, da bomo na vprašanje o identitetah tunizijskih prosilcev za azil v Nemčiji odgovorili v 30 dneh. Pomagali bomo Tuniziji pri vzpostavljanju registracijskega sistema. Nadomestne potne liste bomo izdali v tednu dni," je povedala Merklova in pojasnila, da bodo tisti, ki se bodo odločili za prostovoljno vrnitev, prejeli pomoč.

Razvojna pomoč za Tunizijo

Kot je na skupni novinarski konferenci dejal tunizijski predsednik Beži Aid Sebsi (Beji Caid Essebsi), bo "dogovor zadovoljil tako Tunizijo kot Nemčijo". Tunizija bo v Nemčijo poslala tudi delegacijo, ki bo preverila identiteto zavrnjenih prosilcev za azil.

Nemška kanclerka je potrdila, da so Tuniziji namenili 250 milijonov evrov za razvoj: "Denar je namenjen razvoju podeželja, manjšim in srednje velikim podjetjem, a le za mlade, ki potrebujejo zaposlitveno izobraževanje in priložnost za zaposlitev."

Merklova želi pred septembrskimi parlamentarnimi volitvami, na katerih se bo potegovala za nov kanclerski mandat, zmanjšati število prosilcev za azil v Nemčiji, potem ko je v letu 2015 njihovo število preseglo milijon.

G. V.