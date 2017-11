V Sredozemskem morju rešili 700 prebežnikov, 23 jih je umrlo

Učinkovit julijski dogovor Rima in Tripolisa

4. november 2017 ob 08:24

Rim - MMC RTV SLO, Reuters

Italijanska obalna straža je ob pomoči španske ladje v petek v Sredozemskem morju rešila več kot 700 prebežnikov, a iz morja povlekla tudi 23 trupel.

Rešeni prihajajo iz držav podsaharske Afrike, Pakistana, Libije, Bangladeša, Egipta, Nepala, Jemna, Sirije in Libanona. Identifikacija žrtev še poteka.

V petek so italijanske ladje sodelovale v kar šestih reševalnih akcijah prebežnikov, kar je bil eden najnapornejših dni v zadnjih mesecih. Španska ladja, ki v Sredozemlju deluje v okviru operacije Sophia pod okriljem Evropske unije, je iz potapljajočega gumijastega čolna rešila 64 ljudi in iz vode potegnila vsa trupla, ladja italijanske obalne straže Diciotti pa je v pristanišče Reggio Calabria na varno pripeljala 725 prebežnikov.

Že v sredo so Italijani na varno spravili 900 prebežnikov, za devet ljudi je pomoč prišla prepozno.

Še vedno je dejavna tudi pot po Egejskem morju iz Turčije na grške otoke. V petek so tako Grki in Turki na morju rešili več sto ljudi. Trije so umrli, šest je pogrešanih.

Italijanske ladje v libijskih vodah

Po treh letih begunske krize je število prebežnikov, ki skušajo v Evropsko unijo vstopiti prek Italije, sicer močno padlo, potem ko je Rim julija letos podpisal dogovor z Libijo, po katerem italijanske ladje lahko že v libijskih vodah ustavljajo prebežniške čolne in ljudi nato vračajo v Libijo.

Iz Severne Afrike je od leta 2014 v Italijo prispelo okoli 600.000 prebežnikov. Večina je prišla prek Libije, kjer se je po padcu predsednika Moamerja Gadafija v državi razcvetela trgovina z ljudmi.

