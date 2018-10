Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sicilian Ghost Story Foto: Radio Capodistria/Antonio Saccone Dodaj v

Il film italiano "Sicilian Ghost Story" proiettato ieri al Kinodvor di Lubiana

Al Kinodvor di Lubiana si sta svolgendo il festival Kinotrip. Ieri è stato proiettato il film "Sicilian Ghost Story", film che racconta il sequestro e l'uccisione di Giuseppe Di Matteo, figlio di un pentito, attraverso gli occhi di un'adolescente.

30. marec 2018 ob 07:07

Lubiana - Radio Capodistria

Sicilian Ghost Story è un film che parla del rapimento e dell'uccisione di Giuseppe Di Matteo, il figlio di un pentito. È ispirato da un racconto di Marco Macassola intitolato "Cavaliere Bianco". Il film è stato proiettato ieri al Kinodvor di Lubiana nell'ambito di Kinotrip, un festival organizzato dai giovani per i giovani. Erano presenti anche Antonio Piazza, uno dei registi, e Gaetano Fernandez, uno degli attori.

"Il nostro programma - spiega Graal Lucignano, un membro del Comitato organizzatore - deve avere tanti tipi di film diversi per i nostri coetanei, per cui tra i 15 e i 23 anni circa. Abbiamo pensato che Sicilian Ghost Story è un film interessante sia perché racconta una storia vera, crudele, legata a una cosa che ancora esiste come la Mafia, sia perché mostra la storia attraverso gli occhi di una ragazzina di 13 anni. Penso che sia un buon film e che lo debbano vedere tutti i ragazzi della nostra età, anche per imparare di più dell'Italia, un paese molto vicino alla Slovenia".

Antonio Saccone