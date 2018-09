Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nuovi ambulatori in Via Prešeren a Isola Foto: Radio Capodistria/Lara Drčič Dodaj v

Nuovi spazi per la Casa di Sanità di Isola

Inaugurata la struttura che sorge a poca distanza dal poliambulatorio centrale. Verranno garantiti servizi aggiuntivi per i cittadini, con l'apertura di ambulatori di urologia, cardiologia e psichiatria e la sede dell'Associazione coronaropatici

28. marec 2018 ob 17:56

Isola - Radio Capodistria

Gli spazi in Via Prešeren 2, fino al Duemila, hanno ospitato gli ambulatori pediatrici della Scuola Elementare slovena Vojka Šmuc. L'attività si è poi trasferita nella nuova Casa della Sanità inaugurata nel 2001 che però negli anni, anche per l'avvio di nuovi servizi sanitari e programmi di prevenzione, è diventata - per così dire - troppo stretta. Da qui l'esigenza di ampliare ulteriormente gli spazi del poliambulatorio e l'attività sanitaria, e per rendere la struttura più accessibile e vicina alla gente; i pazienti non saranno così più costretti a spostarsi da Isola per effettuare determinate visite specialistiche - ha sottolineato il direttore della Casa della Sanità, Evgenij Komljanec.

Nel nuovo edificio vi troveranno dimora gli ambulatori di urologia, cardiologia e psichiatria e la sede dell' Associazione per la prevenzione, la cura e riabilitazione delle malattie cardiovascolari dell' Istria slovena e del Carso che conta circa 600 iscritti. Negli spazi liberati presso la Casa della Sanità verranno aperti due nuovi ambulatori - uno pediatrico e uno di medicina generale. Attualmente la Casa della Sanità di Isola conta complessivamente 120 dipendenti, solo dieci anni fa erano 85, e per il prossimo futuro - ancora il direttore - si prevedono altre 6 nuove assunzioni. (ld)