Pahor al Parlamento: possibili date delle elezioni anticipate il 27 maggio o il 3 giugno

Se nessun gruppo parlamentare proporrà un nuovo mandatario per guidare il governo fino alla fine del mandato, il presidente della repubblica Borut Pahor proporrà la data del voto anticipato.

27. marec 2018 ob 14:16

Lubiana - MMC RTV SLO

Il presidente Pahor comunicherà la propria decisione il 14 aprile. Il capo dello stato ha ribadito di non voler proporre un nominativo che guiderebbe un esecutivo ponte fino alla scadenza naturale della legislatura. "Non sarebbe nè logico nè necessario proporre un mandatario a questo punto e per un periodo così breve, abbiamo bisogno quanto prima di un governo a pieni poteri" - ha commentato. Dopo le dimissioni del primo ministro Cerar il mandato del governo è formalmente scaduto, anche se l'esecutivo è rimasto in carica per il disbrigo degli affari correnti.



Pahor, come detto, farà sapere la sua decisione il 14 del prossimo mese, per rispettare i termini entro i quali gli stessi parlamentari possono proporre il mandatario. Sono necessarie le firme di 10 deputati o la candidatura avanzata da un gruppo parlamentare. Dopodichè la palla tornerà al capo dello stato che prima procederà allo scioglimento della Camera di Stato e poi indirrà le elezioni. Le date più papabili al momento sono il 27 maggio o il 3 giugno. Pahor intende avviare nuove consultazioni con i capigruppo alla Camera per decidere la data.

L'ultima domenica di maggio era risultata la più "gradita" dalle forze politiche, ad eccezion fatta per il partito democratico più propenso per il 10 giugno, durante la prima tornata di consultazioni della settimana scorsa. Nel caso il Parlamento avesse bisogno di tempo, per approvare importanti contenuti, anche di importanza strategica, Pahor sarebbe "disponibile" ad indire le anticipate la domenica successiva, il 3 giugno.

Lara Drčič