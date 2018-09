Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Murska Sobota Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Slovenia:2 milioni di euro per la minoranza ungherese

Il ministro all’ economia, Zdravko Počivalšek e il presidente della Comunità autogestita per la minoranza ungherese, Ferenc Horvat hanno siglato gli accordi per lo sviluppo dell' economia e del turismo

27. marec 2018 ob 15:16

Lubiana - Radio Capodistria

Giornata importante- dunque- per la comunità ungherese in Slovenia. All' accordo precedente che stanziava 360 mila euro per attività legate al settore turistico se ne vanno ad aggiungere ora altri due: il primo prevede lo stanziamento di 680 mila euro aggiuntivi destinati sempre allo sviluppo del turismo, il secondo assegna invece 960 mila euro al comparto economico-produttivo ed ha come obbiettivo stimolare e sostenere l'incremento degli investimenti nel territorio d'insediamento storico della minoranza ungherese. Mezzi che saranno impiegati- come stabilito nei contratti- per l'ampliamento delle micro imprese e della piccola industria, per l'apertura di nuovi posti di lavoro e per l'ampiamento delle capacità turistiche. Il tutto guardando allo sviluppo di un'area che è tra le più povere della Slovenia ma anche al mantenimento dell'identità linguistica e culturale della Comunità ungherese. Una realtà quella del Pomurje che ultimante sta facendo dei grossi progressi proprio grazie alla minoranza'' ha affermato il ministro Počivlašek che ha ricordato i diversi progetti realizzati anche grazie ai contributi stanziati dall' Ungheria. "L' ottima collaborazione tra Lubiana e Budapest si riflette anche sul territorio in cui vivono le minoranze" ha affermato il ministro all' economia mentre Ferenc Horvat ha salutato questa nuova consapevolezza che si sta facendo strada nei due paesi ovvero che i rispettivi gruppi etnici, gli ungheresi in Slovenia e gli sloveni in Ungheria potranno sopravvivere solo se sarà garantito loro, oltre che attività culturale, benessere economico.(lpa)