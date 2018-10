Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Dal saluto di Cesar ai 3 big match

Archiviato il ciclo di amichevoli appena concluso, l'attenzione torna ai campionati.

29. marec 2018 ob 14:40

Lubiana - Radio Capodistria

Due sconfitte per la Slovenia, una sconfitta e un pareggio per l’Italia, una vittoria e una sconfitta per la Croazia. Archiviato il ciclo di amichevoli appena concluso, l'attenzione torna ai campionati, dove ci attendono partite interessanti.

In casa Slovenia, l’amichevole con la Bielorussia rappresentava sia l’esordio casalingo per Kavčič sulla panchina della nazionale maggiore. Si sono imposti gli ospiti con un secco 2-0, per via di un colpo di testa di Skavysh poco dopo la mezzora del primo tempo e un diagonale di Saroka, in pieno recupero. Per la Slovenia non è stata una partita brillantissima, analizzata così da Iličič : "Dispiace perdere, è normale: dobbiamo guardare avanti, abbiamo cambiato parte della squadra, c'è un allenatore nuovo, anche il modulo è per noi nuovo. Dobbiamo trovare le soluzioni più semplici per arrivare fino alla porta avversaria e segnare: si può creare tanto, ma se non si segna alla fine le partite si perdono. Bisogna rimanere positivi e guardare avanti. Ci serve tempo".

La partita rimarrà nella storia del calcio sloveno, dato che è stata l’ultima in nazionale di Cesar, sostituito tra gli applausi dopo 5’."E' stata un'emozione grandissima - ha detto il difensore, giunto a 101 presenze - sono molto contento di aver giocato per 15 anni in Nazionale, negli ultimi 5 anche come Capitano. Grazie a tutti, specie ai tifosi che sono sempre stati con me".

Il campionato sloveno riprenderà con l'eterno derby Olimpia Lubiana-Maribor, in programma sabato sera a Stožice. Al momento, i lubianesi sono in testa alla classifica con 10 punti in più degli stiriani, che hanno però una partita in meno.

In attesa di capire chi sarà il nuovo ct, l’Italia di Di Biagio ha pareggiato 1-1 a Wembley contro l’Inghilterra, passata in vantaggio con Vardy, che insacca sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto in fretta. Il pareggio arriva nel finale, grazie a un rigore di Insigne. Il campionato riprenderà con un sempre affascinante Juventus - Milan, in programma sabato sera. I bianconeri vogliono rilanciare la volata-scudetto con il Napoli (impegnato sul campo del Sassuolo) mentre i rossoneri intendono rientrare nelle posizioni che contano, anche in vista del derby, che sarà recuperato mercoledì.

L'1-0 della Croazia sul Messico porta la firma di Rakitić. Il campionato riprenderà con il big match Hajduk Spalato - Rijeka, rispettivamente seconda e terza, in campo sabato alle 17:00.