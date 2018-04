Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V nesreči je bilo poškodovanih 11 ljudi. Foto: BoBo Dodaj v

11 ponesrečencev v trčenju dveh osebnih vozil

Nesreča se je zgodila v bližini Lukovice

15. april 2018 ob 11:06

Domžale - MMC RTV SLO, STA

V trčenju dveh osebnih vozil v soboto ponoči pri Lukovici je bilo poškodovanih 11 ljudi.

V noči s sobote na nedeljo okoli 23.30 se je na regionalni cesti Domžale-Lukovica v naselju Prevoje pri Šentvidu poškodovalo 11 ljudi. Oskrbeli so jih reševalci iz ekip nujne medicinske pomoči iz Kamnika, Domžal, Ljubljane in Celja, na spletni strani navaja uprava za zaščito in reševanje.

Ob nesreči so posredovali gasilci iz Domžal, Lukovice, Prevoj in Blagovice. Zavarovali so kraj nesreče, odklopili akumulatorje ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovancev.

G. C.