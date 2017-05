16 vrečk z mamili v želodcu zapornika na Dobu. Dobil jih je od obiskovalca.

Dobil je akutno zastrupitev

28-letni zapornik na Dobu se je zgrudil. Zdravniška preiskava je pokazala, da je požrl 16 vrečk z mamili. Dve sta počili in ga zastrupili. Zdaj že okreva. Preiskava je pokazala, da jih je dobil od obiskovalca.

Policija je drogo zasegla, šlo je za več kot sto gramov snovi v obliki tablet. Novomeška policija nadaljuje preiskavo in ugotavljanje okoliščin suma storitve kaznivega dejanja, povezanega s prepovedanimi drogami.



V zapore se in se bo tihotapilo drogo, je v izjavi za medije sporočil direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj. Približno četrtina zaprtih je odvisnikov in temu primerna je ponudba, je povedal po poročanju 24ur.com.

"Ne zatiskamo si oči"

Podržaj je poudaril, da si "vodstvo zaporov ne zatiska oči pred problematiko prisotnosti droge v zaporih", so v izjavi za javnost zapisali na upravi. Zaprtim osebam, ki imajo težave z odvisnostjo, po njegovih besedah omogočajo primerno obravnavo, hkrati pa jih vključujejo v različne strukturirane aktivnosti, kot je delo, različne oblike izobraževanj in delavnic, vse z namenom, da bi zapornika odvrnili od njegovih težav, povezanih z odvisnostjo. Podržaj je še pojasnil, da zapor ni "terapevtska ustanova ter da je želja in odgovornost po spremembi življenjskih navad stvar odločitve vsakega posameznika".

Poleg tega je Podržaj tudi razložil, da poskušajo vnos droge v zapor preprečiti na različne načine in v skladu s pooblastili, ki jih imajo. Pravosodni policisti tako opravljajo preglede zaprtih oseb, preglede vsebine paketov in prostorov, zaprte pa usmerjajo tudi v abstinenco in ustrezne obravnave. Pri obsojencu v zadnjem primeru pa do zdaj po Podržajevih besedah niso ugotovili odvisnosti od prepovedanih snovi, da pa je sicer obisk najlažja pot drog v zapore.

Mamila verjetno dobil med obiskom

"Obsojenec je prepovedane snovi zelo verjetno zaužil v času obiska, ki ga je imel v soboto," je dejal Podržaj in pojasnil, da je obisk sicer potekal v delu za obiske, kjer je nadzor pravosodnih policistov občasen. Če bi sum o vnosu prepovedanih drog obstajal, bi med obiskom zapornika od obiskovalca ločili s stekleno pregrado. "V konkretnem primeru tak sum ni bil izražen," je dodal Podržaj.

"Izjemno tvegan način vnosa v konkretnem primeru priča o tem, da je prepovedane snovi preko ustaljenih kontrol v zavodu relativno težko vnesti," je razložil Podržaj. Poleg tega je pojasnil še, da nobena tehnična naprava v zaporu ne more zaznati vnosov prepovedanih snovi v telesnih odprtinah. Ocenjujejo pa, da se zaporniki poslužujejo predvsem takšne vrste vnosov.

"Soba s posebno opremo"

Po Podržajevih besedah se v primerih, kjer obstaja utemeljen sum, da obsojenec v telesnih odprtinah vnaša prepovedane substance, poslužujejo zakonsko predvidene možnosti namestitve obsojenca v sobo s posebno opremo. "Takih primerov je bilo v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob v letu 2016 deset, v letu 2017 pa sedem. V treh letošnjih primerih se je sum potrdil, saj so bili zaseženi prepovedani predmeti," je še dejal.

Podržaj je tudi pohvalil odziv pravosodnih policistov, ki so obsojenca dobro oskrbeli do prihoda zdravnika, saj bi lahko v nasprotnem primeru zapornik umrl.

