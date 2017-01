Vincencu Bezjaku 20 let zapora za umor sina v Sladkem Vrhu

Dodatni meseci kazni zaradi nasilja v družini

9. januar 2017 ob 15:13

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Senat mariborskega sodišča je za julijski umor sina v Sladkem Vrhu in nasilje v družini Vincenca Bezjaka obsodil na enotno kazen 20 let in osem mesecev zapora.

Medtem ko je bila tožilka Metka Zupanc zadovoljna z izrečeno kaznijo, pa je odvetnik Darjan Lampič napovedal pritožbo.

Tožilka je sicer na predobravnavnem naroku v zameno za priznanje Bezjaku ponudila 21 let in deset mesecev zapora, zato je imela ob koncu glavnih obravnav pripravljen predlog za še precej strožjo kazen, a je na koncu pretehtalo današnje pričanje izvedenca psihiatrične stroke Mladena Vrabiča. Ta je za sicer za javnost zaprtimi vrati potrdil, da je obdolženi sina umoril v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti zaradi močne vinjenosti in možganske okvare.

Ključno pričanje partnerice umorjenega

Zupančeva je zato pred sklepnimi besedami rahlo spremenila obtožnico in dodala vanjo ugotovitve izvedenca, a vztrajala, da je šlo za umor iz naklepa na zahrbten način in iz maščevanja, saj je bil obdolženi v preteklosti, pa tudi usodnega dne, večkrat deležen sinovih zmerljivk in tudi fizičnega nasilja. Tožilstvo je zaradi olajševalnih okoliščin predlagalo enako kazen kot na predobravnavnem naroku.

Bezjak tudi po nekoliko spremenjeni obtožnici očitkov ni priznal, njegov zagovornik po uradni dolžnosti Lampič pa je vztrajal, da mu ni mogoče očitati naklepa ali umora, pač pa kvečjemu kaznivo dejanje uboja, ki da je bil splet nesrečnih okoliščin. Zato je sodišču predlagal temu primerno nižjo izrečeno kazen ob upoštevanju vseh olajševalnih okoliščin. Tudi nasilje v družini je obramba zanikala, češ da je le občasno prišlo do zmerjanja med zakonskima partnerjema, a nikoli do fizičnega nasilja, vse to pa naj bi mu žena očitala, ker ji je vzel sina.

Sodni senat je v sodbi bolj ali manj povzel navedbe tožilstva in Bezjaku izrekel le dva meseca nižjo kazen od predlagane. Dvajset let zapora je dobil za umor ter deset mesecev za nasilje v družini, skupaj pa mu je sodišče izreklo enotno kazen 20 let in osem mesecev zapora. Kot je v razsodbi utemeljila sodnica Andreja Lukeš, je bilo ključno za odločitev pričanje partnerice umorjenega, ki ga je še podkrepil njegov mladoletni nečak.

Hkrati je sodni senat odločil, da mora obsojeni do pravnomočnosti sodbe zaradi ponovitvene nevarnosti ostati v priporu. Oprostilo ga je stroškov postopka, svojce pa je z 20.000 evrov visokim premoženjsko-pravnim zahtevkom napotilo na pravdni postopek.

Dolga zgodovina slabih odnosov

Do tragičnega dogodka v Sladkem Vrhu je prišlo 5. julija lani, ko je 63-letni Bezjak dvignil roko nad 38-letnega sina ter ga pred očmi njegove partnerke in enega od mladoletnih vnukov umoril s kuhinjskim nožem. Nato je počakal na prihod policije.

Družina se je v Sladki Vrh preselila pred leti, potem ko je sin kupil hišo. Slabi odnosi med očetom in sinom so se menda vlekli že iz otroštva, ki ga je umorjeni zaradi slabih odnosov s staršema preživel pri starih starših v bližini Lenarta.

T. H.