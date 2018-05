Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Odvetnik se je na višjo sodno instanco pritožil zaradi višine kazni, saj sme po zakonu sodišče storilcu, ki je kot polnoleten storil kaznivo dejanje, vendar med sojenjem še ni dopolnil 21 let, izreči kazensko sankcijo za mladoletnike. Foto: Pixabay Dodaj v

17 let zapora za umor dekleta

Sodba je pravnomočna

11. maj 2018 ob 12:35,

zadnji poseg: 11. maj 2018 ob 13:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Višje sodišče je pritrdilo okrožnemu sodišču, ki je sedaj 21-letnega Simona Vogla spoznalo za krivega umora svojega dekleta in mu prisodilo 17 let zapora. Sodba je tako pravnomočna.

Voglov odvetnik Borut Markošek se je na višjo sodno instanco pritožil zaradi višine kazni, saj sme po zakonu sodišče storilcu, ki je kot polnoleten storil kaznivo dejanje, vendar med sojenjem še ni dopolnil 21 let, izreči kazensko sankcijo za mladoletnike.

Vendar, kot ugotavljajo višji sodniki, v Voglovem primeru že izhodiščni pogoj za uporabo tega zakonskega določila ni izpolnjen. Vogel je bil ob umoru res star 20 let, vendar je ob koncu novembra, ko so mu izrekli sodbo v imenu ljudstva, že dopolnil 21 let.

Mati umorjene je v okrožnem postopku priglasila tudi zahtevek za povrnitev premoženjske škode (stroški v zvezi s pogrebom) in okrog 70.000 evrov za nepremoženjsko škodo. Okrožno sodišče ji je za prvo prisodilo 1950 evrov, s preostalim zahtevkom pa jo je napotilo na pot pravde.

