Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Preiskava pri osumljencu doma. Foto: PU Maribor Zasežen dokazni material. Foto: PU Maribor Dodaj v

25-letnemu Ptujčanu zasegli več kot tri kilograme mamil

Osumljenec v priporu

7. november 2017 ob 16:49

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Policisti so na Ptuju ustavili 25-letnega Ptujčana, ki je imel pri sebi konopljo. Ko so naslednji dan pri njem doma opravili hišno preiskavo, so našli še več kot tri kilograme prepovedanega mamila.

Ptujski policisti so 30. oktobra popoldne s 25-letnim Ptujčanom izvedli identifikacijski postopek in pri tem ugotovili, da ima prepovedano konopljo, ki so mu jo zasegli.

Zaradi okoliščin, ki so sploh pripeljale do začetka postopka s 25-letnikom, so policisti "utemeljeno posumili," da je storil kaznivo dejanje proizvodnje in prometa s prepovedanimi mamili, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog. Zato so mu odvzeli prostost in mu odredili pridržanje.

Naslednji dan so na podlagi pisne odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju pri njem doma opravili hišno preiskavo. Pri tem so uporabili tudi službenega psa, izurjenega za odkrivanje prepovedanih mamil. Svoje sume so policisti potrdili, ko so našli in zasegli 3.200 gramov prepovedane konoplje.

Po koncu pridržanja 1. novembra so policisti osumljenca s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku ptujskega okrožnega sodišča. Ta je po zaslišanju zoper njega odredil pripor.

Al. Ma.