26-letni sin zabodel 54-letnega očeta, a ga k sreči ni ubil

Sina so prijeli in ovadili

9. april 2017 ob 15:29

Ljutomer - MMC RTV SLO/STA

Policisti so na območju Ljutomera v soboto zvečer obravnavali poskus uboja, v katerem je 26-letni sin najprej v kuhinji z nožem zabodel 54-letnega očeta, nato pa sta se pretepala še na dvorišču.

O dogajanju je v soboto okoli 18.30 Operativno-komunikacijski center Policijske uprave (PU) Murska Sobota obvestil poškodovani oče, ki ga je po ugotovitvah policistov sin med prepirom v kuhinji z nožem zabodel, prepir pa se je s pretepom nadaljeval na dvorišču, kjer je sin očeta udarjal s sekiro.

Poškodovanega očeta so odpeljali v bolnišnico Murska Sobota, kjer so ugotovili, da je dobil eno vbodno rano na ledvenem delu hrbta, druga rana pa je posledica udarca s sekiro, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. Oče naj ne bi bil v smrtni nevarnosti, sina pa so prijeli na kraju dogodka, ga pridržali in ovadili zaradi poskusa uboja.

