28-letni moški "padel na nož", 41-letnico zato izpustili

Ovadena bo zgolj zaradi povzročitve lahke poškodbe

1. marec 2018 ob 14:45

Maribor - MMC RTV SLO

41-letnica, ki je bila osumljena poskusa uboja oziroma tega, da je v torek v prsi zabodla svojega partnerja, je bila izpuščena iz pripora, saj policisti niso našli dokazov za omenjeno kaznivo dejanje, bo pa ovadena zaradi povzročitve lahke poškodbe.

S policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili v torek ob 21.23 obveščeni, da je 41-letna ženska v Mariboru z nožem zabodla svojega 28-letnega partnerja, ki se je nato zatekel k svojemu očetu.

Po prihodu na kraj dogodka so policisti ugotovili, da je bil moški zaboden v prsni koš in da močno krvavi, a kljub temu ni hotel sodelovati pri preiskavi. Še več, zatrjeval je, da se je sam poškodoval pri padcu na nož. V UKC Maribor so ugotovili, da je 28-letnik lahko telesno poškodovan, zaradi česar so ga, potem ko so ga oskrbeli, na lastno željo odpustili domov.

41-letni ženski so kljub vsemu policisti istega dne ob 22.20 odvzeli prostost zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je storila kaznivo dejanje poskusa uboja, a med preiskavo policisti dokazov, ki bi sum potrdili, niso našli.

"V skladu z usmeritvami okrožne državne tožilke bomo zoper 41-letno osumljenko podali kazensko ovadbo za kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, za katero je predpisana zaporna kazen do treh let, prav tako pa ji je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju," so zapisali na PU-ju Maribor in dodali, da je bilo njeno pridržanje ob tem odpravljeno.

