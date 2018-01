38 gasilcev gasilo požar v Podkraju, reševalci oskrbeli tri ljudi

Požar gospodarsko-stanovanjskega poslopja

14. januar 2018 ob 10:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Podkraju v občini Hrastnik je v soboto popoldne zagorelo gospodarsko stanovanjsko poslopje. Posredovalo je 38 gasilcev, ki so pogasili požar ostrešja.

Ta je ogrožal tudi stanovanjski objekt v neposredni bližini. Reševalci pa so oskrbeli tri poškodovance, navaja uprava za zaščito in reševanje v dnevnem biltenu.

Hrastniškim gasilcem in gasilcem z Dola pri Hrastniku sta pri gašenju pomagali še gasilski društvi iz Radeč in Jagnjenice. Iz gorečega objekta so gasilci odstranili vnetljive tekočine in plinsko jeklenko ter rešili tudi nekaj perutnine.

Stanovalcem so zagotovili začasno nastanitev. Na pogorišču je ostala gasilska straža, so še navedli.