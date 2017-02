Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! 44-letnik je namerno poškodoval sosedovo lastnino in mu grozil, ob policijski intervenciji pa grožnje naslovil tudi na policiste. Ko so ga ti želeli prijeti, je proti enemu od njih zamahnil s sekiro. (slika je simbolična) Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

44-letni Mariborčan uničeval sosedovo lastnino in s sekiro napadel policiste

Zdravnik je zanj odredil obvezno psihiatrično zdravljenje

20. februar 2017 ob 14:48

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Mariborski policisti so v nedeljo odvzeli prostost pobesnelemu moškemu, ki se je najprej spravil nad sosedovo dvorišče, potem pa s sekiro še nadnje.

Policisti so bili o razgrajanju 44-letnika na Razvanjski cesti v Mariboru obveščeni v nedeljo ob 3.38. Klic so prejeli, ker je moški namerno poškodoval sosedova vrata ograje, poštni nabiralnik, na dvorišču izruval manjše drevo in na sosedovi hiši s tlakovci razbil dve okni. Svoje početje je pospremil z grožnjami, so v Policijski upravi (PU) Maribor zapisali v sporočilu za javnost.

Ko so na kraj dogodka prispeli mariborski policisti, je 44-letnik še vedno grozil - dejal je, da bo ubil vse in na koncu še samega sebe. Ker moški ni prenehal, so se policisti odločili, da ga primejo. Takrat je z obema rokama nad glavo zavihtel sekiro in z njo zamahnil proti enemu od policistov. Ta se je izmaknil, sekira je njegovo glavo zgrešila le za nekaj centimetrov, so še zapisali v PU-ju Maribor.

Policisti so 44-letnika z uporabo prisilnih sredstev obvladali in vklenili, pri čemer se je eden od policistov lažje telesno poškodoval. Policisti so moškega kazensko ovadili, na kraj dogodka pa poklicali reševalce in zdravnika, ki je zoper moškega odredil prisilno psihiatrično zdravljenje.

