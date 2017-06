Ajdovski občini ukradli brezpilotni letalnik. Je bil ukraden zaradi industrijskega vohunjenja?

Če bi bil uporabljen, bi ga lahko izsledili

12. junij 2017 ob 11:50

Ajdovščina - MMC RTV SLO/STA

Neznani storilec je vlomil v zaklenjeno garažo in občini Ajdovščina ukradel 100.000 evrov vreden brezpilotni letalnik za potrebe zaščite in reševanja.

Krajo letalnika z vso pripadajočo opremo - daljinskim upravljalcem in termovizijsko kamero za odkrivanje požarov v naravi - je potrdil tudi župan Tadej Beočanin, ki meni, da je bilo letalo ukradeno že v aprilu ali maju.

Izguba občini predstavlja težavo, saj se je moderni sistem v praksi izkazal za zelo učinkovitega. "Poleg funkcije zgodnjega odkrivanja požarov je oprema lahko uporabljena tudi za iskanje pogrešanih oseb," je povedal.

Dodal je, da so opremo doslej uporabili le enkrat - v novoletnem času ob požaru pod Kucljem, ko so z njim upravljali izkušeni piloti družbe C-Astral, sicer pa se je več občinskih uslužbencev in pripadnikov občinskega štaba civilne zaščite učilo upravljanja z njim.

Ajdovska občina je bila prva v državi, ki je od družbe C-Astral konec leta 2015 kupila tovrstni sistem v vrednosti 100.000 evrov. Za njegovo aktiviranje je potrebna posebna koda, sicer sistem ne deluje.

Ob uporabi bi ga lahko izsledili

Takoj ko so na ajdovski občini odkrili, da letalnika ni, so o tem obvestili policiste. Ti so ob ogledu ugotovili, da je storilec vlomil v garažo, saj je ključavnica uničena.

Policija še vedno zbira dodatna obvestila in druge materialne dokaze, da bi ugotovila vse okoliščine primera, je potrdil tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica Dean Božnik.

Ugibanj o tem, kdo in zakaj naj bi ukradel brezpilotnik, je veliko. Bi pa ga ob uporabi in delovanju zaradi varnostnih sistemov lahko izsledili. Zato se pojavljajo tudi ugibanja o tem, da je bilo ukradeno zaradi industrijskega vohunjenja.

T. H.