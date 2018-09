Andrej Šiško bo v nedeljo znova stopil pred preiskovalnega sodnika

Sum ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve

8. september 2018 ob 08:48,

zadnji poseg: 8. september 2018 ob 13:41

Po tem, ko je preiskovalni sodnik za Andreja Šiška odredil sodno pridržanje, se je pred mariborskim sodiščem zbralo okoli 20 protestnikov v podporo priprtemu.

Zjutraj, ko se je iztekel 48-urni rok za policijsko pridržanje, so policisti osumljenega pripeljali pred preiskovalnega sodnika in mu hkrati izročili tudi kazensko ovadbo. Preiskovalni sodnik je zanj odredil sodno pridržanje, so sporočili z Generalne policijske uprave, med drugim ga namreč sumijo ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.

"V povezavi s kriminalistično preiskavo, v okviru katere smo v četrtek na območju Maribora in Murske Sobote izvajali hišne preiskave, vam sporočamo, da smo pridržano osebo danes zjutraj privedli na Okrožno sodišče v Mariboru in jo s kazensko ovadbo izročili preiskovalnemu sodniku. Zoper privedenega je bilo odrejeno sodno pridržanje," so v sporočilu zapisali na policiji.

Manjši protest v podporo Šišku

Kmalu po odločitvi za sodno pridržanje se je pred mariborskim sodiščem zbralo okoli dvajset protestnikov. Sprehodili so se do prostorov, v katerih je Šiško priprt, in vzklikali "Šiška ne damo, Šiško je naš", je poročala Televizija Slovenija. Kot je v petek povedal vodja mariborskih okrožnih tožilcev Darko Simonič, bodo zanj zaradi ponovitvene nevarnosti zahtevali pripor.

Simonič je še dodal, da je nedeljsko zaslišanje Šiška predvideno za 14. uro, sodno pridržanje pa se bo izteklo v ponedeljek zjutraj, okoli 6. ure. "Edina možnost, da ne predlagamo pripora, je samo to, da nas pridržani prepriča s svojim zagovorom, kar pa se v preteklosti ni dogajalo," je pojasnil Simonič.

Poskus državnega udara bo težko dokazati

Kot je poročal Radio Slovenija, je bilo neuradno slišati, da bo dokazovanje poskusa državnega udara za tožilstvo trd oreh: gre namreč za prvi takšen primer v zgodovini samostojne Slovenije, sodne prakse pa še ni. Šiškov odvetnik Viktor Osim je dejal, da se bo Šiško zagovarjal in da torej ne zanika svojih dejanj, Šiško pa je že v ponedeljek izrazil prepričanje, da je ravnal zakonito in ustavno.

"To, kar se mu očita, nima vseh elementov kaznivega dejanja. Prepričan sem, da iz tega ne bo nič," je za STA povedal Osim in dodal, da bo sodnik Šiška zaslišal v nedeljo. Osim pričakuje, da bo preiskovalni sodnik vodjo Štajerske varde izpustil iz pridržanja. Če pa bi se sodnik odločil za pripor, odvetnik napoveduje pritožbo na zunajobravnavni senat.

Preiskava zaradi postroja Štajerske varde

Šiška so pridržali, ker naj bi se pod njegovim vodstvom prejšnjo soboto postrojila in prisegla domnevno oborožena paravojaška organizacija Štajerska varda, ki naj bi želela uveljaviti suverenost samooklicane Dežele Štajerske.

Policija je Šiška prijela po tem, ko so se na Facebooku pojavile fotografije zamaskiranih posameznikov, nekaterih z orožjem in pripisom, da gre za Štajersko vardo, ki da bo branila in uveljavila suverenost t. i. Dežele Štajerske. Kriminalisti so v četrtek izvedli pet hišnih preiskav in pridržali dva človeka, a so enega isti dan izpustili iz pridržanja.

Policija je po preiskavah pojasnila, da je iz objav na Facebooku razvidno, da je osumljeni Andrej Šiško s pozivi ščuval k strmoglavljenju najvišjih predstavnikov države in udeležence pozival k izpolnitvi pozivov. Policija je zato prepričana, da so s tem izpolnjeni pogoji za sum ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, poleg tega pa posnetki kažejo, da ima osumljeni v posesti jurišno puško, ki sodi v kategorijo vojaškega orožja, posedovanje katere posameznikom ni dovoljeno.

Štajerska varda naj bi sicer določene dejavnosti nadaljevala. Na omrežju Facebook se je pojavila stran z vabilom k včlanitvi v skupino, policija pa bo to upoštevala v nadaljevanju postopkov, še poroča Radio Slovenija.

