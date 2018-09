Andrej Šiško v priporu, kriminalisti ga želijo privesti k preiskovalnemu sodniku

Dva človeka sta še vedno pridržana

6. september 2018 ob 08:26,

zadnji poseg: 6. september 2018 ob 14:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kriminalisti, ki so na območju Maribora in Murske Sobote izvedli pet hišnih preiskav, so pridržali nekdanjega predsedniškega kandidata Andreja Šiška. Drugi pridržani, po neuradnih navedbah z območja Murske Sobote, pa naj bi bil znova na prostosti.

Vodja mariborskih kriminalistov Robert Munda je na tiskovni konferenci povedal, da bodo storili vse, da vsaj enega od osumljenih privedejo k preiskovalnemu sodniku. Šlo naj bi za prvoosumljenega Andreja Šiška.

Munda je tudi pojasnil, da so osumljeni trije. Prvoosumljeni je iz Maribora, zanj so kriminalisti ugotovili, da je obstaja utemeljen sum, da je organiziral in aktivno sodeloval v zborovanju, ki je potekalo 1. septembra na travniku in v gozdu pri Janhovi na območju Apač.

Iz objav z zborovanja, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, pa je razvidno, da je osumljenec s pozivi ščuval k strmoglavljanju najvišjih predstavnikov države, udeležence pa je pozival tudi k izpolnitvi njegovih pozivov. Tako so kriminalisti ugotovili, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za sum ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve.

Prav tako je bilo s fotografij in videoosnetkov razvidno, da je osumljeni imel jurišno puško M70, ki spada v kategorijo vojaškega orožja, katerega posest posameznikom ni dovoljena.

Drugi osumljenec, ki je tudi še v priporu, pa je novačil udeležence zborovanja. Ob tem ni znano, ali so bili vsi tam prostovoljno ali so bili morda zavedeni glede namena srečanja, saj namen zborovanja domnevno ni bil znan do začetka dogodka. Udeleženci so dobili navodila, kako naj bodo oblečeni in obuti in kakšen bo zgodovinski pomen srečanja.

S preiskovanjem samega kraja dogodka so kriminalisti tudi ugotovili, da je tam potekal le t. i. postroj, ne pa tudi urjenje ali usposabljanje.

Munda je še dejal, da imajo določen seznam imen, kdo so bili udeleženci zborovanja. "Do zdaj nismo ugotovili, da bi bili prisotni aktivni policisti ali aktivni vojaki," je dejal in dodal, da glede tega vseeno poteka notranja preiskava na policiji.

Starši niso presenečeni nad aretacijo

Starši Andreja Šiška nad dogajanjem niso presenečeni. "Andrej je že sam rekel, da če policisti ne bodo prišli k njemu, bo šel on k njim," sta povedala novinarjem pred njegovo stanovanjsko hišo v mariborski mestni četrti Tezno. Po njunih besedah so kriminalisti iskali orožje, a ga niso našli. Našli naj bi le nekaj nabojev.

"Sramota za našo državo, da človeka, ki je resnično domoljub od pete do glave, pozna našo zgodovino bolj kot jaz, ki sem včasih bila v prosveti, preganja, medtem ko nekateri drugi lahko počnejo vse. Andrej je sam povedal, da zakaj bi sam spoštoval zakone, če jih tisti, ki jih ustvarjajo, ne spoštujejo," je dejala njegova mati.

Na družbenih omrežjih so bile konec prejšnjega tedna objavljene fotografije in posnetki urjenja skupine oboroženih zakrinkancev. Vodil jih je nekdanji predsedniški kandidat Andrej Šiško, ki je pojasnil, da gre za "prostovoljno obrambno skupino svobodnih ljudi dežele Štajerske" z imenom Štajerska varda.

Določene osebe naj bi bile zavedene

GPU je tudi pojasnil, da so v preiskavi navedenih kaznivih dejanj kriminalisti ugotovili, da naj bi organizatorji določen del ljudi, ki so bili 1. septembra 2018 na zborovanju na območju Apač, zavedli, zato vse, ki bi kar koli vedeli o tem dogodku, pozivajo, da se javijo na najbližji policijski postaji, pokličejo na 113 ali anonimni telefon policije 080-1200.

Policija je pojasnila, da so bile osebe zavedene na način, da na začetku oz. pri domnevnem novačenju ni bilo jasno, kakšen je bil namen postroja. "Določene osebe so se šele na kraju samem zavedele, kakšnega dogodka se udeležujejo in kakšne bodo lahko posledice," pravijo na GPU-ju.

G. C.