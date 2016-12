Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Policisti so nemudoma postavili blokadne točke in iščejo storilca (fotografija je simbolična). Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bančni rop v Postojni; ropar naj bi bil oborožen

Ropar naj bi bil oborožen s pištolo

27. december 2016 ob 10:43

Postojna - MMC RTV SLO/STA

Neznanec je okoli devete ure zagrozil uslužbenki ene izmed bank v Postojni, pobral denar in nato pobegnil.

Po prvih podatkih, ki jih je prejela Policijska uprava Koper, gre za mlajšega moškega bolj suhe postave, visokega približno 170 centimetrov. Na glavi je imel zeleno kapo, okoli ust črn šal, oblečen je bil v modro bundo. Pri sebi pa ima verjetno pištolo.

Policisti so nemudoma postavili blokadne točke in iščejo storilca. Vse, ki bi imeli kakršno koli informacijo o ropu, pa policija prosi, naj to čim prej sporočijo na interventno številko 113.

G. C.