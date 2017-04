Bavčar ima v Srbiji podjetje za trgovino s kemičnimi proizvodi

Energetika Koper - energetika Srbija

11. april 2017 ob 19:01

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Igor Bavčar poslovno ne miruje, kot kaže, ni miroval niti v letih, ko je potekalo sojenje in njegovo zdravljenje. V Srbiji ima svoje podjetje za trgovino s kemičnimi proizvodi, čemur smo prišli na sled zaradi Bavčarjeve ljubezni do gledališča.

Igor Bavčar, da, tisti Igor Bavčar, ki ga policija iz Medicorja ni mogla prepeljati na Dob, ker so v Izoli presodili, da morda ne bi prestal prevoza. Tisti Igor Bavčar, ki pa mu daljše poti v času sojenja in po njem očitno niso in mu ne povzročajo težav. Objavljamo fotografije s pogostitve po gledališki predstavi koprskega gledališča, ki je pred dvema tednoma gostovalo po Balkanu. Bavčar družaben, v sproščenem pogovoru, s kozarcem v roki. Zakaj vam jih kažemo?

Ker se nam zastavlja logično vprašanje, zakaj si Alana Forda ni ogledal recimo v Kopru, ampak v 620 kilometrov oddaljenem Novem Sadu, in zakaj je imel vstopnico iz kvote sponzorjev novosadskega gledališča. Verjetno zato, ker je v mestu že več let poslovno dejaven. Bavčar ima namreč v Novem Sadu svoje podjetje Gaschem.

Gremo k podrobnostim. Srbski poslovni register razkriva, zakaj je bil Bavčar na predstavi v družbi srbskega poslovneža Milana Doronjskega, solastnika in direktorja novosadskega Standard Gasa. Poslovnopartnerske povezave. Doronjski je bil še z dvema partnerjema do 5. maja 2012 solastnik in direktor novosadskega Gaschema, nato pa 7. maja direktorsko funkcijo v podjetju prevzame Bavčar.

Samo mesec dni pozneje Bavčar postane 100-odstotni lastnik Gaschema in za nakup plača nekaj sto evrov. Podjetje na debelo trguje s kemičnimi proizvodi - nafta, plin. Sedež podjetja je na naslovu Kolo srbskih sester 22, v stanovanjskem bloku. Poskušali smo ga klicati, a se je številka izkazala za neaktivno.

Podjetje z neaktivno številko in nič zaposlenimi je sicer dejavno, a za finančno velikopoteznega Bavčarja, navajenega na milijone, so promet in rezultati skoraj neverjetni. Leta 2013: 1.653 evrov prometa, 4.000 evrov dobička. Za 2014 in naprej podatkov ni.

Najdemo pa podatke, v kakšnih krogih se v Srbiji očitno giblje Bavčar. Doronjski ni samo solastnik in direktor Standard Gasa, je tudi solastnik ene največjih ovčjih farm v Srbiji, ustanovitelj Fondacije Doronjski in prek Standard Gasa solastnik podjetja za upravljanje ekonomske proste cone v Apatinu. Energetika Koper - energetika Srbija. Potem ko je spravil na kolena Istrabenz, je Bavčar očitno obdržal poslovne stike zase. A o ničemer ga nismo mogli vprašati, ker se tudi na slovensko telefonsko številko ne oglaša.

VIDEO Bavčarjevi posli v Srbiji

Eugenija Carl, TV Slovenija