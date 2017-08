Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bavčar bo moral v zapor. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bavčarjeva pritožba v najboljšem primeru pred novega sodnika prihodnji teden

Zadeva Istrabenz

22. avgust 2017 ob 14:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so že začeli postopek določitve novega sodnika, ki bo odločal o prošnji Igorja Bavčarja za odlog začetka prestajanja zaporne kazni. Odločanje je pričakovati prihodnji teden.

Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi Igorja Bavčarja, naj se iz odločanja o njegovi prošnji za odlog začetka prestajanja zaporne kazni izločita predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik in podpredsednica Sonja Ilovar Gradišar. S tem je Bavčar pridobil dodaten čas na prostosti, saj je moralo sodišče določiti novega sodnika.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so letni razpored dela sodnikov že spremenili. Kot so za STA pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču, so spremembo razporeda sodnikov na oglasni deski objavili v ponedeljek, sprememba pa začne veljati pet dni po objavi.

Novi sodnik bo odločil o Bavčarjevi prošnji za odlog začetka prestajanja zaporne kazni, nato pa ima Bavčar na razpolago še vsa pravna sredstva, torej možnosti pritožbe. Pritoži se lahko tudi na izbor novega sodnika.

Bavčar bi moral v zapor 20. julija, a je tik pred sodnimi počitnicami vložil prošnjo za odlog začetka prestajanja kazni in hkrati zahteval izločitev omenjenih sodnikov. Okrožno sodišče je zahtevo za izločitev v odločanje posredovalo Višjemu sodišču v Ljubljani, ki je zahtevo zavrnilo, Bavčar pa je ob izteku pritožbenega roka izkoristil še možnost pritožbe na vrhovno sodišče.

Okrožno sodišče je sicer septembra lani Bavčarja ter brata Sušinski znova obsodilo zaradi pranja denarja pri preprodaji delnic Istrabenza, Bavčar pa je bil oproščen obtožb napeljevanja k zlorabi položaja. Bavčarju je sodišče zato izreklo kazen petih let zapora, Kristjana Sušinskega je obsodilo na tri leta zapora, Nastjo pa na dve leti.

Bavčar mora sicer po pravnomočni sodbi ljubljanskega okrožnega sodišča vrniti tudi nekaj več kot 21 milijonov evrov nezakonite premoženjske koristi, ki jo je pridobil pri veriženju delnic Istrabenza iz leta 2007. Bavčar je večkrat dejal, da tega denarja nima.

