Bel prah na koprski občini ni bil nevaren

Zaposleni so morali zapustiti občinsko stavbo

26. september 2017 ob 12:42,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 19:02

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo je sporočil, da bel prah, ki so ga prejeli v kuverti na Mestni občini Koper, ni nevaren za življenje in zdravje ljudi, so sporočili s Policijske uprave Koper.

Na koprski občini so pojasnili, da so prejeli pošiljko z belim prahom in grozilnim pismom z vsebino naslovljeno na koprskega župana Borisa Popoviča. Grozilno pismo so predali policijski postaji Koper, ki naj bi tudi v tem primeru uvedla preiskavo, so še sporočili z občine.

Kot smo poročali, so koprski policisti dopoldne dobili obvestilo, da so na Mestni občini Koper prejeli sumljivo pošiljko z belim prahom. Takoj so izvedli evakuacijo zaposlenih in nujne ukrepe, je sporočila tiskovna predstavnica koprskih policistov Anita Leskovec. Nekatere zaposlene, ki naj bi prišli v stik s pošiljko, je policija zadržala.

Policija in enota Gasilske brigade Koper je občinske prostore zapustila nekaj minut pred 18. uro, prav tako so stavbo lahko zapustili tudi preostali zaposleni na občini.

G. C., G. K.