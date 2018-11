Bel prah na mariborski občini ni bil nevaren

Uslužbenka mariborske občine je ob pol devetih odprla pošiljko, iz katere se je usul bel prah, je poročal Radio Maribor.

Po navedbah mariborskih policistov so izpraznili stavbo Mestne občine Maribor in tamkajšnje upravne enote, tisti, ki so bili v stiku s pošiljko, pa so morali v karanteno.

Pošiljka z belim prahom se je pozneje izkazala za nenevarno. "Beli prah, ki je bil v pošiljki, ni nevarna snov," so po opravljenih testih sporočili s Policijske uprave Maribor.

G. C., Sa. J.