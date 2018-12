Na RTV Slovenija je prispelo pismo, polno groženj in belega prahu. Foto: MMC RTV SLO Pismo, naslovljeno na novinarki Mojco Šetinc Pašek in Eugenijo Carl. Foto: MMC/Televizija Slovenija/Mojca Šetinc Pašek Dodaj v

Beli prah, ki je prispel na RTV Slovenija, ni bil nevaren

Intervencija še poteka

7. december 2018 ob 16:03,

zadnji poseg: 7. december 2018 ob 19:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

V prostore RTV Slovenija je prispela grozilna pošiljka z belim prahom, naslovljena na novinarki Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek. Kolodvorsko ulico so nekaj pred 15. uro zaprli za promet in zavarovali vhod v stavbo televizije. Pristojne službe so že ugotovile, da prah ni bil nevaren.

Pisemsko ovojnico, ki je glede na žig prispela iz Trbovelj, je odprla novinarka in urednica Mojca Šetinc Pašek, iz nje pa se je vsul beli prah. Vsebina pisma je bila polna žalitev in groženj, ki so bile napisane na promocijskem listu papirja stranke SMC. Dogodek je za MMC potrdila Mojca Šetinc Pašek, ki poudarja, da gre za nov pritisk na novinarsko delo. Po njenem mnenju je zadeva najverjetneje povezana s primerom sodbe prvaku SDS-a Janezu Janši.

Na kraju so nekaj pred 15. uro nato posredovali ljubljanski gasilci in posebna sanitetna enota, ki je zapečatila celotno drugo nadstropje stavbe na Kolodvorski 2. Na širšem območju pa so policisti omejili gibanje in zaprli Kolodvorsko ulico. Dve uslužbenki, ki sta bili v stiku z ovojnico, sta bili dani v karanteno. Za ovojnico so poskrbeli zaposleni na Veterinarski fakulteti, kjer je bila opravljena hitra analiza snovi, so sporočili s PU-ja Ljubljana. Ugotovilo se je, da prah ni nevaren za zdravje ljudi.

Ostra obsodba napada

Podobni pošiljki je naše koprsko dopisništvo prejelo že junija in oktobra. Vodstvo Radiotelevizije Slovenija, novinarji in uredniki informativnega programa ter vsi zaposleni na RTV Slovenija napad ostro obsojamo. "Svobodno in neodvisno novinarsko delo je eden temeljnih postulatov demokracije in napad na novinarje je napad na demokracijo. Vsaka normalna demokratična družba mora imeti do tovrstnih pojavov ničelno stopnjo tolerance."

Opozarjamo, da je v Sloveniji treba okrepiti kulturo javnega dialoga in za vsako ceno ohraniti neodvisnost in avtonomnost novinarskega dela, so še zapisali v izjavi za javnost.

V stranki SMC so ostro obsodili napade na novinarje in svobodno novinarsko delo. Ogradili pa so se tudi od današnjega dogodka, v katerem je nekdo očitno zlorabil ime njihove stranke, so zapisali na Twitterju.

V prostore @RTV_Slovenija je prispela grozilna pošiljka z belim prahom, naslovljena na novinarki Eugenijo Carl in Mojco Šetinc Pašek. Kolodvorsko ulico so nekaj pred 15. uro zaprli za promet in zavarovali vhod v stavbo televizije. #infotvslo #rtvslo pic.twitter.com/a7wNZgs1pJ — infoTVSLO (@InfoTVSLO) December 7, 2018

