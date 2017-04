Bi se Bavčar ob novi obsodbi še lahko izogibal zaporu?

Primer je na poti zastaranja

3. april 2017 ob 19:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Kljub sedemletni zaporni kazni Igor Bavčar ni odsedel niti dneva. Septembra lani je bil nepravnomočno znova obsojen, primeru pa grozi zastaranje, če višji sodniki o pritožbi ne bodo hitro odločili.



Medtem ko so soobsojeni v zadevi Istrabenz del zaporne kazni že odsedeli, Igor Bavčar v zaporu ni bil niti en dan. Ko bi moral januarja 2015 po prvi obsodbi za sedem let za zapahe na Dob, je šel na nujno operacijo srca v medicinski center Medicor. Prestajanje kazni so mu zaradi hudih zdravstvenih težav nato večkrat odložili. Odhoda v zapor ga je rešila tudi odločitev vrhovnih sodnikov, ki so del sodbe razveljavili in začelo se je novo sojenje, v katerem je bil znova obsojen na prvi stopnji. Malo zatem pa se je v medijih pojavil še posnetek Bavčarja med igranjem košarke. Bo tokrat, če bo pravnomočno obsojen, a spet bolan, šel v zapor?

"Čaka se na odločitev višjega sodišča. Če bo obsojen, bo za njega že veljal nov zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in bo bistveno težje za njega ali kogar koli drugega izognitev prestajanju zaporne kazni," je pojasnil Goran Klemenčič, minister za pravosodje.

Komisija bo lahko ponudila ločeno mnenje

Obsojencu namreč med drugim ni treba v zapor, če je na bolnišničnem zdravljenju, a mora v tem primeru sodišču vsak mesec predložiti novo zdravniško opravičilo z razlogi, zakaj je tako zdravljenje nujno potrebno. Sodnik oziroma direktor zaporov, ki odločata o odložitvi oziroma prekinitvi kazni, pa lahko v primeru suma zlorabe zdravniške dokumentacije za mnenje zaprosita posebno zdravniško komisijo.

"Trajalo je nekaj časa, da so na MZ-ju v sodelovanju z ustreznimi stanovskimi organizirali te komisije in danes delujejo," pravi Klemenčič. "Komisija ima rok 10 dni, da tako mnenje izdela in bo seveda tako mnenje pomembno, včasih tudi odločilno vplivalo na odločitev - v našem primeru o prekinitvah," pa je povedal Jože Podržaj, direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij.

Omenjena komisija lahko poda svoje mnenje, tudi če sodnik na podlagi prošnje obsojenca pred njegovim nastopom kazni dvomi, da mu bodo v zaporu lahko zagotovili ustrezno zdravstveno oskrbo.

A. Č., Nina Mrzlikar, TV Slovenija