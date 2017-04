Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Zdravniško dokumentacijo pošlje oseba, ki vlaga prošnjo in od nje je odvisno, kaj jim bo poslala in česa ne - lahko torej denimo le stare zdravniške izvide, ki so njej v korist. Foto: Reuters VIDEO Z zdravniško komisijo pro... Sorodne novice Bi se Bavčar ob novi obsodbi še lahko izogibal zaporu? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bo izogibanje zaporu v Sloveniji postalo kaj težje?

Zdravstveno stanje obsojencev pod drobnogledov

4. april 2017 ob 19:22,

zadnji poseg: 4. april 2017 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Sloveniji smo ustanovili zdravniško komisijo, ki odloča, ali je nekdo sposoben prestajati zaporno kazen. A odloča lahko le na podlagi dokumentacije, obsojenca ne sme pregledati.

Koliko Igorjev Bavčarjev ali Ivanov Zidarjev je pri nas, ki se z zdravniškimi opravičili uspešno izmikajo odhodu v zapor, ni znano, saj sodišča take statistike ne vodijo. Je pa na prekinitvi prestajanja zaporne kazni zaradi zdravstvenih razlogov trenutno 12 obsojencev.

Zaradi številnih prošenj za odlog ali prekinitev zaporne kazni iz zdravstvenih razlogov je bila imenovana posebna zdravniška komisija. Po novem bo tako ta tista, ki bo lahko ocenjevala, ali je obsojenec zaradi določenih zdravstvenih težav sposoben iti in biti v zaporu ali ne.

V mesecu in pol je skupina devetih zdravnikov že pripravila šest mnenj in naletela na prve težave.

Osebni pregledi niso predvideni

"Komisija se pri svojem delu naslanja samo na dokumentacijo, ki ji je posredovana, kar je morda pomanjkljivost, ker ni predvideno, da bi bili predvideni tudi osebni pregledi teh oseb, ki zaprosijo za prekinitev oziroma odlog prestajanja kazni," je izpostavil predsednik posebne zdravniške komisije Peter Pregelj.

Zdravniško dokumentacijo namreč pošlje oseba, ki vlaga prošnjo in od nje je odvisno, kaj jim bo poslala in česa ne - lahko torej denimo le stare zdravniške izvide, ki so njej v korist.

Pa je komisija ugotovila zlorabe?"Mi lahko podamo samo sum na to, ker se ne moremo opredeliti do tega, saj imamo na voljo le medicinsko dokumentacijo, in še to v omejenem obsegu," odgovarja Pregelj.

Gneče za opravljanje te funkcije ni bilo

Ob tem še opozarja, da pravilnika, ki bi urejal njihovo delovanje še vedno nimajo, prav tako ni urejeno financiranje dela komisije.

Na zdravstvenem ministrstvu odgovarjajo, da pripravljajo vse potrebne podlage. "Problem je bil, ko smo iskali člane za to komisijo, ni bilo ravno velikega entuziazma, da bi se javili sami," pojasnjuje Tanja Mate, generalna direktorica direktorata za zdravstveno varstvo.

V drugo gre rado ... ?

Mimogrede - podobna zdravniška komisija pravosodnega ministrstva je bila ustanovljena že pred leti, a so jo po sedmih mesecih razpustili, ker so se postopki vlekli predlogo.

T. H., Nina Mrzlikar/TV Slovenija