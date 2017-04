Bo zadeva Istrabenz po 10 letih le dobila epilog?

Bavčar je bil prvič obsojen leta 2013

11. april 2017 ob 07:31

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ali bo zadeva Istrabenz dobrih deset let po preprodaji nekaj več kot sedemodstotnega deleža omenjenega podjetja končno dobila sodni epilog? Na višjem sodišču bo javna seja v tej zadevi.

Gre za ponovljeno sojenje, na katerem je bil Igor Bavčar septembra lani na prvi stopnji zaradi pranja denarja obsojen na pet leta zapora. Sledile so pritožbe. Višje sodišče mora o zadevi odločiti do 18. junija, saj bo v nasprotnem primeru zadeva absolutno zastarala.

Zadeva Istrabenz ima dolgo brado. Igor Bavčar je bil zaradi pranja denarja in napeljevanja k zlorabi položaja prvič obsojen leta 2013, in sicer na sedem let zapora. A za zapahi doslej še ni bil. Tik pred začetkom prestajanja zapora je šel na nujno operacijo srca, prestajanja zaporu so mu zaradi hudih zdravstvenih težav večkrat odložili. Dokončno pa odločitev vrhovnega sodišča, ki je na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti razveljavilo del sodbe. Bavčar je bil pranja denarja obsojen tudi na ponovljenem sojenju, oproščen pa je bil napeljevanja k zlorabi položaja - tudi zato drugi dve leti manj zapora. Zadeva je zdaj pred višjimi sodniki. Grozi ji tudi zastaranje.

Zelo malo možnosti za sodbo

Kaj lahko pričakujemo danes? Mogoče je sicer, da bi sodišče kar na javni seji razglasilo tudi sodbo, ki bi tako postala pravnomočna in neposredno izvršljiva. A je za kaj takega zelo malo možnosti.

Tako bomo zgolj poslušali poročilo sodnika poročevalca o stanju stvari in predstavitev pritožb, ki se bodo obravnavale. Ne bodo se izvajali dokazi, ne bo zaslišanja strank. Sploh ni nujno, da so stranke prisotne. Na višjem sodišču trdijo, da zadeva ne bo zastarala. Današnja javna seja bi lahko odpadla le, če bi se izkazalo, da Bavčar ni bil ustrezno obveščen o seji.

Spomnimo pa, da je pravosodni minister Goran Klemenčič že napovedal, da bo, če zadeva Istrabenz zastara (rok se bo iztekel 18. junija), storil vse, da bodo letele glave, in da bo on prvi, ki bo zahteval odgovore.

Jolanda Lebar, Radio Slovenija