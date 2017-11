Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sumljiv predmet so pregledali bombni tehniki specialne enote policije. Foto: BoBo Dodaj v

Bombni tehniki: Sumljivi predmet v Ljutomeru ni nevaren

Zgorelo je več vozil

26. november 2017 ob 11:28,

zadnji poseg: 26. november 2017 ob 12:20

Ljutomer - MMC RTV SLO, STA

Sumljivi predmet v zabojniku v bližini vozil, ki so gorela v Ljutomeru, so pregledali bombni tehniki specialne enote policije in ugotovili, da ni nevaren in da ne gre za eksplozivno sredstvo.

Policijo so danes ob 4.22 obvestili, da v bližini avtobusne postaje v Ljutomeru gorita vozili. Na prizorišče so poslali gasilce, ki so med gašenjem gorečih vozil v bližnjem kontejnerju opazili sumljiv predmet, policisti pa so kraj zavarovali. Po prvih zbranih obvestilih sta zagorela kombija in priklopno vozilo, so sporočili iz Policijske uprave Murska Sobota.

Neuradno naj bi eksplozija odjeknila že, ko sta gorela kombija, ni pa jasno ali se je to zgodilo zaradi podtaknjenih eksplozivnih sredstev, je poročal portal 24ur.com.

V bližini je bil tudi kovinski zabojnik, ki ni zagorel, v njem pa je bil po izjavi gasilcev sumljiv predmet. Na kraj so zato prišli bombni tehniki specialne enote policije, ki so sumljiv predmet pregledali in ugotovili, da ni nevaren in da ne gre za eksplozivno sredstvo. Policisti nadaljujejo ogled kraja.

G. K.