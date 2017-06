Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: Policija Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Celjski kriminalisti v preiskavi s področja prepovedanih mamil pridržali 22 ljudi

Preiskava končana v sredo

22. junij 2017 ob 11:11

Celje - MMC RTV SLO/STA

Celjski kriminalisti so v okviru obsežne preiskave s področja prepovedanih mamil opravili 25 hišnih preiskav in pridržali 22 ljudi, od tega so trem odvzeli prostost.

Pred tednom dni pa so celjski kriminalisti na območju Celja, Ljubljane in Kranja prav tako izvedli več hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivih dejanj, povezanih z mamili. Takrat so trem osebam odvzeli prostost. Gre za 51-letnega državljana BiH-a z območja Celja ter 43 in 33 let stara moška, doma iz Ljubljane in Celja.

Osumljene bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi mamili. Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen od pet do 15 let zapora.

Osumljeni so med drugimi sodelovali tudi pri nabavi in prometu približno 47 kilogramov kokaina, ki je bil slovenskemu državljanu maja lani zasežen v Milanu. Po dostopnih podatkih je bil takrat aretirani slovenski državljan zaradi vpletenosti v kaznivo dejanje že obsojen na osemletno zaporno kazen.

Ugotovljeno je bilo, da so bila mamila, ki so bila zasežena v Italiji, namenjena v Slovenijo.

Podrobnosti preiskave pa bodo predstavili na izjavi za javnost ob 14. uri.

