Četverica celjskih roparjev obsojena na večletne zaporne kazni

Mladoletni pomagački bodo sodili posebej

8. december 2018 ob 13:50

Celje - MMC RTV SLO, STA

Štirim članom združbe roparjev, ki so od novembra lani do februarja letos na širšem celjskem območju izvedli štiri rope, je celjska okrožna sodnica Natalija Drev Mijošek izrekla kazni. Vsi štirje so krivdo priznali, višina izrečene kazni je glede na njihovo vlogo različna, najvišja pa je 14 let in devet mesecev.

Sodnica je v obrazložitvi sodbe poudarila, da gre za štiri rope v dobrih dveh mesecih, ki so se zgodili na Celjskem, vsi obsojeni, skupaj jih je bilo v združbi sedem, pa so se na rope skrbno pripravili in imeli tudi zelo natančne podatke o premoženju oškodovancev. Pri izvršitvi dejanja so bili zelo nasilni, žrtvam so grozili, jih zvezali z lepilnim trakom, pri čemer se niso ozirali niti na najstarejše niti na najmlajše člane družine. Pri zadnjem ropu so ranili tudi družinskega psa.

Trojica, Denis in Leon Mihalić ter Aleksander Levec, je s tožilstvom podpisala sporazum o priznanju krivde, Simeun Filipović je krivdo priznal na samem predobravnavnem naroku. Sodnica je sledila kaznim, ki jih je predlagalo tožilstvo, dva od jih pa sta na koncu dobila nekaj mesecev več, ker sta že imela pogojni obsodbi, ki ju je sodnica preklicala in izrekla enotno kazen.

Najvišja kazen 14 let in devet mesecev

Najvišjo kazen je prisodila Denisu Mihaliću, ki je bil glavni akter najbrutalnejših delov ropov. Obtožen je bil štirih ropov in povzročitve splošne nevarnosti, po odločitvi sodišča pa bo v zaporu 14 let in devet mesecev. Levcu, ki je bil udeležen v vseh štirih ropih, je dosodila devet let in deset mesecev, Leonu Mihaliću za dva ropa štiri leta in devet mesecev ter Simeunu Filipoviću za en rop dve leti in dva meseca zapora.

Člani združbe naj bi naropali za okoli 90.000 evrov gotovine in dragocenosti. Obsojeni roparji bodo tako morali plačati tudi del premoženjskopravnih zahtevkov, skupaj okoli 64.000 evrov. Za preostanek je sodnica oškodovance napotila na pravdo. Po navedbah časnika Večer bo sodnica narok za izrek kazenske sankcije za petega obtoženega, ki je tudi s tožilstvom podpisal sporazum o priznanju krivde, pripravila prihodnji petek. Šesti obtoženi krivde ni priznal. Mladoletnici, ki je imela v vseh štirih ropih nalogo, da je pozvonila pri vhodnih vratih stanovanjskih hiš oškodovancev, bodo sodili ločeno za zaprtimi vrati.

L. L.