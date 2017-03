CSD: Odvzem novorojenca Alibabićevi nujen

Takšnega primera še ni bilo

23. marec 2017 ob 13:24,

zadnji poseg: 23. marec 2017 ob 13:49

Jeseniški center za socialno delo zagotavlja, da je bil odvzem novorojenega otroka Sandi Alibabić skrbno pretehtan in nujen. Alibabićeva je v priporu zaradi očitkov o soodgovornosti za smrt dveletne hčerke.

Ukrep je na novinarski konferenci pojasnila direktorica jeseniškega CSD-ja Anita Bregar. Za začasno odredbo o odvzemu mladoletnega otroka obtoženi surovega ravnanja in povzročitve hudih telesnih poškodb so se odločili na podlagi ocene ogroženosti, ki jo je podal multidisciplinarni tim. Zavod za prestajanje kazni zapora jih je informiral, da v priporu ni mogoče zagotavljati stalnega nadzora nad pripornico z otrokom.

Novorojenca odvzeli v porodnišnici

Medtem ko so zapornice, s katerimi biva otrok, pa to ne velja za pripor. Takšnega primera v Sloveniji še ni bilo. "V priporu še ni bilo mame s povsem nemočnim novorojenčkom, ki bi bil v celoti odvisen od tuje pomoči. To z vidika varnosti predstavlja še večje tveganje," je opozorila Bregarjeva.

"Center za socialno delo je dolžen skrbeti za varnost in koristi otroka. Glede na vsa zbrana dejstva in na podlagi ocene ogroženosti ni bilo dvoma, da moramo uporabiti ta skrajni ukrep za zaščito otrokovega življenja," je poudarila Bregarjeva. Dodala je še: "Gre za s strokovne in človeške plati zahteven ukrep, ki smo ga skrbno pretehtali, in mislim, da smo ravnali, kot je naša dolžnost."

Alibabićevi so novorojenega otroka odvzeli v porodnišnici pred vrnitvijo v pripor. "Sam ukrep smo za preprečitev nepopravljive škode morali izvesti nemudoma in izvedli smo ga na človeški, miren način," je zagotovila Bregarjeva in dodala, da se je mama od otroka lahko tudi poslovila.

Roblekova: Otroka odvzeli s pretvezo

S tem je Bregarjeva zavrnila navedbe odvetnice Alibabićeve Darje Roblek, ki je postopke centra za medije komentirala z ogorčenjem, češ da se je odvzem zgodil na nedopusten način. "Otroka so odpeljali s pretvezo, da mora na preiskavo, potem ga ni bilo nazaj, socialne delavke pa so prinesle odločbo," je povedala Roblekova.

Roblekova meni, da je bilo povsem nepotrebno, da so ji otroka tako hitro odvzeli. Razume, da je treba zaščiti otroka, a meni, da dokler ni izkazanih nekih objektivih nevarnosti za konkretnega otroka, ne bi smeli tako ukrepati. "Zadevo bomo vodili naprej po pravni poti," je dejala Roblekova, ki razmišlja tudi o tožbi na Evropskem sodišču za človekove pravice.

Bregarjeva je dejala, da so bili pri vseh korakih zelo previdni. "Upoštevali smo vsa zakonska določila, ustave in konvencije o človekovih pravicah ter tudi dejstvo, da obtožena še ni pravnomočno obsojena, ampak glede na oceno ogroženosti je bil ta ukrep nujen," je poudarila.

V rejniški družini

Povedala je, da so otroka namestili v varno okolje v rejniško družino, kjer sta mu zagotovljena varen razvoj in stabilno okolje. Rejništvo je začasen ukrep, ki traja, dokler obstajajo razlogi zanj, CSD pa mora ves čas spremljati in preverjati vse okoliščine ter ponovno ugotavljati potrebnost ukrepa.

Odvzem otroka pomeni odvzem varstva in vzgoje, ne posega pa v roditeljsko pravico ter ni dokončna odločitev, je pojasnila Bregarjeva in dodala, da bo v nadaljevanju potekal postopek naprej, izbrana bo strokovna komisija, načrtujejo pa tudi postavitev izvedenca.

Kazenski postopek poteka

Ni še znano, kdaj se bo začelo sojenje zoper Alibabićevo in njenega partnerja Mirzana Jakupija, ki jima tožilstvo očita zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje ter več kaznivih dejanj povzročitve telesnih poškodb različnih kategorij, med drugim posebno hude telesne poškodbe, ki je 4. julija lani vodila v smrt deklice. Obtožena krivdo zanikata.

