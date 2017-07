Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Hišne preiskave bodo kriminalisti opravljali tudi v četrtek. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten Sorodne novice Kriminalisti na sedežu Pošte Slovenije Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Danes nove hišne preiskave zaradi suma korupcije

Ena oseba ostaja v pridržanju

6. julij 2017 ob 07:36

Koper - MMC RTV SLO/STA

Koprski kriminalisti so v sodelovanju z mariborskimi in ljubljanskimi kolegi v sredo popoldne izvedli več hišnih preiskav, med drugim na sedežu Pošte Slovenije na Slomškovem trgu v Mariboru. Hišne preiskave bodo opravljali tudi danes.

Po navedbah koprske policijske uprave so kriminalisti na področju PU Ljubljana in PU Maribor izvajali hišne preiskave zaradi zbiranja dokazov o kaznivih dejanjih s področja korupcije pri gospodarskem poslovanju.

Trem osebam je bila odvzeta prostost. Dve osebi sta bili po opravljenih hišnih preiskavah izpuščeni, ena pa je še v policijskem pridržanju.

Hišne preiskave so se opravljale na naslovih bivanja treh osumljencev in v poslovnih prostorih dveh gospodarskih družb, kjer so osumljenci zaposleni.

Sporen razpis Pošte Slovenije?

Po navedbah Večera naj bi šlo za domnevno sporno dogovarjanje "pod mizo" okoli javnega razpisa oziroma izbire ponudnika za določeno opremo, ki jo pošta potrebuje za obvladovanje tveganj na varnostnem področju. Kolikšna je vrednost razpisa, ni znano, razpis pa še ni bil zaključen in Pošta Slovenije ponudnika še ni izbrala.

Med preiskovanci naj bi bil direktor korporativne varnosti na Pošti Slovenije Mitja Štampfer, ob njem pa tudi ljubljanski podjetnik Tomaž Kastelic, ki naj bi bil s to družbo tesno poslovno sodeloval. Ujela naj bi se bila v prisluhe, ko so kriminalisti izvajali prikrite preiskovalne ukrepe zoper druge osumljence v drugi domnevno koruptivni zgodbi.

