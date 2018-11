Nesreča se je zgodila na progi med Laškim in Celjem. Foto: BoBo Dodaj v

Delovni stroj oplazil vozeči vlak in poškodoval potnico

Nesreča se je zgodila na progi Laško–Celje

23. november 2018 ob 18:00

Celje - MMC RTV SLO, STA

Na železniški progi med Laškim in Celjem je delovni stroj oplazil mimo vozeči potniški vlak, pri čemer naj bi bila lažje poškodovana ena potnica.

Zaradi nesreče, ki se je zgodila okoli 14.30, je bila proga zaradi preiskave nekaj časa zaprta. S Slovenskih železnic pa so že sporočili, da so posledice odstranjene in promet poteka normalno. Delovni stroj je sicer poškodoval tudi nekaj bočnih stekel na vlaku.

Zaradi zaprtja proge je bil za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz.

