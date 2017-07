Deponijo naj bi drevi pogasili, na kar čakajo kriminalisti

Gašenje traja od četrtka

23. julij 2017 ob 10:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Gasilci se ukvarjajo še s tlečo petino obrata Ekosistemov v Zalogu, ki naj bi jo pogasili do večera, v ponedeljek pa bodo z delom začeli kriminalisti. Okoličanom odsvetujejo zadrževanje na prostem zaradi dima.

Gasilci so na kraju požara, ki je v podružnici podjetja Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu izbruhnil v četrtek popoldne, ponoči še vedno gasili tlečo maso iz plastičnih odpadkov in lesnih sekancev, jo premetavali, gasili in premeščali. Do jutra so uspeli premetati do približno štiri petine požarišča.

75 gasilcev nočne intervencijske izmene je pomagalo z dvema bagroma, do zdaj pa so pregledali in pogasili že skoraj glavnino požarišča, je povedal direktor in poveljnik novomeškega gasilsko-reševalnega centra Gregor Blažič.

V ponedeljek na delo kriminalisti

Ob 7. uri zjutraj je nočne gasilce zamenjala nova izmena, kot predvidevajo pa naj bi gašenje do večera končali. Predvidoma v ponedeljek na pogorišču poleg policistov, ki so na območju požara stalno prisotni, pričakujejo še kriminaliste in druge preiskovalce.

Na pogorišču bo sicer drevi oz. ponoči ostala požarna straža, ki bo s požarom neposredno prizadeto območje morala predvidoma nadzirati še do konca prihodnjega tedna.

Raje v zaprtih prostorih

Ker se s požarišča še vedno kadi, čeprav že opazno manj, dim pa je manj viden, gasilci prebivalce bližnjih vasi še vedno opozarjajo, da naj se na prostem ne izpostavljajo in naj se držijo zaprtih prostorov.

Rahel vonj po zažgani plastiki je bilo davi zaznati tudi v približno osem kilometrov oddaljenem Novem mestu. Blažič je pojasnil, da gre za dim s pogorišča, ki se je ponoči zaradi nižjega zračnega tlaka razširil po dolini Krke. Sicer pa ga bo jutranje sonce segrelo in dvignilo višje v ozračje, je še dejal.

Gasijo že od četrtka

Po podatkih novomeškega regijskega centra za obveščanje so gasilci v podjetju Ekosistemi v Zalogu v soboto zvečer nadaljevali z gašenjem požara, ki je izbruhnil v četrtek. Pri nočnem gašenju je skupaj sodelovalo 75 gasilcev Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto in prostovoljni gasilci iz Vavte vasi, Žužemberka, Uršnih sel, Šmarjete, Bele Cerkve, Orešja, Zbur, Škocjana, Bučke, Dol, Grmovlja, Tomažje vasi ter Zagrada.

Na deponiji obrata družbe Ekosistemi v Zalogu pri Novem mestu je zagorelo v četrtek popoldne. Novomeškim in okoliškim gasilcem je uspelo požar v večernih urah omejiti, od petka zjutraj pa nadaljujejo gašenje. Več vaščanov so zaradi dima in možne prisotnosti drugih nevarnih plinov evakuirali. Ti so se lahko v petek zvečer vrnili na domove.

Al. Ma.