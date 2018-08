Nesreča pri Šikolah zaradi neprilagojene hitrosti

43-letna voznica je v blagi ovinek pripeljala prehitro

8. avgust 2018 ob 11:25

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Tragična nesreča, ki se je v torek zvečer zgodila pri naselju Šikole in je zahtevala tri smrtne žrtve, se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti vožnje 43-letne voznice. V levem ovinku je namreč začela drseti po bankini, od tam pa je njeno vozilo zaneslo na nasprotno smerno vozišče, kjer je prišlo do hudega trčenja.

Nesreča se je zgodila okoli 19.15 na glavni cesti med Slovensko Bistrico in Ptujem. Kot so zapisali na Policijski upravi (PU) Maribor, je 43-letna Ptujčanka takrat vozila osebni avtomobil proti Ptuju. Ko je pripeljala z daljše ravnine v blagi levi ovinek, je zaradi neprilagojene hitrosti vožnje njeno vozilo začelo bočno drseti po bankini ob desni strani.

Od tam je njeno vozilo bočno drselo prek desnega smernega vozišča na nasprotno, levo smerno vozišče. V tistem trenutku ji je nasproti iz smeri Ptuja pravilno pripeljal 65-letni voznik osebnega avtomobila in čelno trčil v desno, bočno stran osebnega avtomobila povzročiteljice.

Trije umrli

V trčenju so na kraju nesreče umrli povzročiteljica prometne nesreče in oba sopotnika na zadnjih sedežih v drugem vozilu, 82-letni moški in 62-letna ženska. 65-letni voznik in njegova 64-letna sopotnica na prednjem sedežu sta se v nesreči lažje poškodovala. Oba so z reševalnim vozilom prepeljali v ptujsko bolnišnico.

Vsi štirje ljudje, ki so se prevažali v drugem vozilu, so doma z območja upravne enote Ajdovščina. Vseh pet v nesrečo udeleženih oseb je med vožnjo uporabljalo varnostne pasove.

11 prometnih nesreč na območju PU-ja Maribor

Kraj prometne nesreče so si pod vodstvom dežurne preiskovalne sodnice Okrožnega sodišča na Ptuju in v navzočnosti dežurnega državnega tožilca s Ptuja opravili mariborski prometni policisti. O nesreči bodo poročali pristojnemu tožilstvu.

Letos je na cestah na območju PU-ja Maribor v 11 prometnih nesrečah umrlo 13 ljudi. V primerljivem obdobju lanskega leta so obravnavali 12 prometnih nesreč s smrtnim izidom, v njih pa je prav tako umrlo 13 ljudi, so še zapisali na mariborski policijski upravi.