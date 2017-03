Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pešec je na kraju nesreče umrl, voznik avtomobila pa se je hudo poškodoval. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Do smrti zbil 90-letnega pešca

Cesto prečkal zunaj prehoda za peščce

21. marec 2017 ob 19:21

Celje - MMC RTV SLO

Okoli 15. ure se je zunaj naselja Latkova vas zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl 90-letni pešec.

Po prvih podatkih je 86-letni voznik osebnega vozila, ki je vozil iz smeri Vranskega proti Šempetru, v bližini krožišča zunaj naselja Latkova vas, trčil v 90-letnega pešca, ki je cesto prečkal zunaj prehoda za pešce z voznikove leve strani.

Pešec je na kraju nesreče umrl, voznik pa je po trčenju zapeljal na vzporedno makadamsko cesto in nato z vozišča, kjer se je njegovo vozilo prevrnilo. Voznik se je v prometni nesreči hudo poškodoval.

To je letos že tretja smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. V vseh treh primerih so umrli pešci. V enakem obdobju lani so na celjskem območju v prometnih nesrečah umrli štirje ljudje, so še sporočili s PU-ja Celje.

Sa. J.