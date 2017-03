Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kolesarka je zaradi poškodb takoj umrla. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Do smrti zbil kolesarko

Kolesarka je umrla na kraju nesreče

21. marec 2017 ob 08:06

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V ponedeljek okoli 23. ure se je v Ljubljani zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla kolesarka, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Do nesreče je prišlo na križišču Celovške ceste in Dražgoške ulice v Ljubljani, kjer sta trčila osebno vozilo in kolesarka. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator ter do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči oživljali kolesarko, ki pa je na kraju nesreče umrla.

