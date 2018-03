Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Okrožno sodišče v Ljubljani je Tošića prejšnji teden obsodilo na 16 let in pol zapora, in sicer zaradi kaznivih dejanj neupravičenega prometa z drogami in hudodelskega združevanja. Foto: BoBo Sorodne novice Zadeva Balkanski bojevnik: Vsi obdolženi so krivi. Sledijo pritožbe. Dodaj v

Dragan Tošić namesto hišnega pripora v pripor na Povšetovo

Odvetnik Koščak: Pravnih argumentov za odreditev pripora ni

26. marec 2018 ob 16:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ljubljansko okrožno sodišče je ugodilo pritožbi tožilstva in za nepravnomočno obsojenega v zadevi Balkanski bojevnik Dragana Tošića namesto hišnega pripora odredilo pripor.

Njegov odvetnik Janez Koščak je že napovedal, da bo zagotovo vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, in če bo treba, tudi ustavno pritožbo.

Kot je pojasnil Koščak, pravnih argumentov za odreditev pripora ni, saj ni nobene begosumnosti. Prepričan je, da je bil pripor odrejen zaradi silnega pritiska javnosti. "Edini argument za pripor je to, da se moj klient piše Dragan Tošić," je ponazoril odvetnik. Kot domneva odvetnik, se je Tošič moral iz hišnega pripora že preseliti v pripor na Povšetovi v Ljubljani.

Okrožno sodišče v Ljubljani je Tošića v torek obsodilo na 16 let in pol zapora, in sicer zaradi kaznivih dejanj neupravičenega prometa z drogami in hudodelskega združevanja. Odredilo mu je hišni pripor, a se je tožilstvo na to pritožilo.

Po še nepravnomočni sodbi je sodni senat odločil, da je kriva tudi večina preostalih obdolženih, prav Tošiću pa poleg Dragana Beljkaša prisodil najvišjo kazen. Tako obramba kot tožilstvo sta napovedala pritožbo.

T. H.