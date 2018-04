Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Družba Primorje je v letih 2010 in 2011 po takratni zakonodaji pridobila finančna sredstva države za plače delavcem za čakanje na delo. Foto: BoBo Za nadomestila plač delavcev pri čakanju na delo je Primorje od države pridobilo 1,8 milijona evrov, Marc pa je vložil še štiri zahtevke za povrnitev 233.000 evrov, kar pa je Zavod RS za delo septembra 2011 zavrnil. Foto: Radio Koper Dodaj v

Dušanu Črnigoju skrajšali zaporno kazen

Umaknili so tudi denarne kazni

7. april 2018 ob 13:33

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

Koprsko višje sodišče je Dušanu Črnigoju in Ožbeju Marcu znižalo kazen na leto in pol zapora, umaknili so tudi denarne kazni, saj naj kaznivega dejanja ne bi storila iz koristoljubja.

Okrajno sodišče v Ajdovščini je Dušanu Črnigoju in Ožbeju Marcu prisodilo 28 mesecev zapora, a je višje sodišče v Kopru deloma ugodilo pritožbam njune obrambe, poročajo Primorske novice. Črnigoj bi poleg zaporne kazni moral plačati še 35.000 evrov denarne kazni, Marc pa 15.000 evrov, a so umaknili tudi denarne kazni, saj kaznivega dejanja po mnenju višjega sodišča nista storila iz koristoljubja.

Sodba višjega sodišča je prišla leto dni po odločitvi okrajnega sodišča, ki je zaradi preslepitve pri pridobitvi posojila odločilo, da je poleg Črnigoja, nekdanjega predsednika uprave ajdovskega Primorja, kriv tudi nekdanji vodja kadrovske službe v Primorju Ožbe Marc ter družba Primorje v stečaju. Na sodbo okrajnega sodišča so se namreč pritožili zagovorniki obtoženih in Primorja v stečaju.

Tožilstvo jim je očitalo, da naj bi od aprila 2010 do junija 2011 Primorju pridobili skoraj 1,8 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Zavodu za zaposlovanje naj bi namreč poslali več zahtevkov za delno povračilo izplačanih nadomestil plač za 603 delavce, ki so bili napoteni na čakanje, povzemajo Primorske novice.

Tožilka Marta Durnik Vukelić je trdila, da sta obtožena zavestno storila več premoženjskih kaznivih dejanj in pri tem ravnala z direktnim naklepom. Sodišču je zato predlagala, naj Primorju v stečaju odvzame skoraj 1,8 milijona evrov nezakonito pridobljene koristi, storjene z družbeno nesprejemljivimi kaznivimi dejanji, kar je sodišče upoštevalo in tako kaznovalo ajdovsko družbo v stečaju.

Okrajno sodišče je sledilo predlogu tožilstva in obema obdolženima marca lani prisodilo po 28 mesecev zapora ter stranski denarni kazni - Črnigoju 35.000 evrov, Marcu pa 15.000 evrov. A višje sodišče je nato ugodilo pritožbam odvetnikov Črnigoja in Marca, saj je ugotovilo, da nista ravnala iz koristoljubja. Umaknilo je denarne kazni in znižalo višino zaporne kazni. Ker je zdaj ta krajša od dveh let, lahko zaprosita, da bi jo odslužila z delom v splošno korist.

"Sodbe višjega sodišča ne komentiram. Uporabili bomo možnosti v skladu z veljavno zakonodajo," je za časopis povedala zagovornica Dušana Črnigoja odvetnica Irena Dobravc Tatalovič. "V skladu z načelom zaupanja v pravno državo in delo sodišč z obdolženim odločitev koprskih višjih sodnikov spoštujeva," pa je dejal odvetnik Bruno Krivec, ki zagovarja Ožbeja Marca.

La. Da.