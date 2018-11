Eksplozija v Mariboru, en človek huje poškodovan

Uničenih šest stanovanj

7. november 2018 ob 16:58,

zadnji poseg: 7. november 2018 ob 22:25

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V blokovskem naselju na Ulici bratov Greifov na Pobrežju v Mariboru je nekaj po 15. uri nastala eksplozija zemeljskega plina v enem od stanovanj.

V eksploziji v enem od stanovanj bloka v Mariboru so bili po zadnjih podatkih poškodovani štirje ljudje, od tega eden huje v stanovanju, v katerem je eksplodiralo. Pristojne službe skupaj s policisti še vedno pregledujejo posamezna stanovanja, da ugotovijo, ali se stanovalci lahko vrnejo vanje. Večina jih je sicer iz previdnosti že poiskala začasno zavetje pri sorodnikih.

Takoj po eksploziji, ki je odjeknila malo pred 15.30 in razdejala celotno tretje nadstropje sicer petnadstropnega stanovanjskega bloka na Ulici bratov Greifov, se je moralo iz stavbe umakniti 30 prisotnih stanovalcev.

Nekateri v poznih večernih urah še niso vedeli, ali bodo lahko noč preživeli v svojih posteljah. "Gremo od stanovanja do stanovanja in preverjamo, ali so varna," je zvečer povedal predstavnik Policijske uprave Maribor Bojan Kitel. Šest stanovanj nocoj ni primernih za bivanje, so poročali v oddaji Odmevi na TV Slovenija.

Enega hudo poškodovanega človeka so reševalci takoj po prihodu na kraj dogodka odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so mu nudili zdravniško oskrbo. V kakšnem stanju je trenutno, ni znano.

Glede preostalih poškodovanih imajo gasilci in policisti različne informacije. "Zdravniško pomoč so iskale še tri osebe, ki so bile lažje telesno poškodovane. Mogoče se bo število poškodovanih ponoči še spremenilo, če bo še kdo poiskal pomoč, morda zaradi šoka ali česa podobnega," je dejal Kitel.

Vzrok za eksplozijo uradno ni znan, po prvih ocenah gasilcev je eksplodiral zemeljski plin pri štedilniku v enem izmed stanovanj. Policija tega še ni mogla potrditi. "Prve ugotovitve kažejo, da gre za eksplozijo v stanovanju, katere posledice so vidne tudi približno od 50 do 100 metrov okoli tega stanovanjskega bloka. Zaradi takšnega obsega bo ogled trajal pozno v noč in tudi jutri. Treba je namreč preiskati zelo široko območje, preden bomo prišli do centra in ugotovili vzrok tega dogodka," je povedal predstavnik policije.

V sodelovanju s civilno zaščito bodo po njegovih besedah poskrbeli, da bodo vsi evakuirani dobili varno zavetje. "Nekaj jih bo, kot kaže, lahko ostalo v bloku, ker vsa stanovanja niso poškodovana," je povedal.

Večina se jih je sicer že zatekla k sorodnikom. "Če to ni mogoče, jim bodo zagotovili začasna bivanja prek Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor," pravijo na mariborski občini. V omenjenem bloku sicer živi okoli 50 ljudi.

Policisti bodo čez noč varovali območje, ne le zaradi interesa preiskave vzroka, temveč tudi zato, ker so nekatera stanovanja ob eksploziji ostala brez vrat.

Gmotna škoda je že na prvi pogled velika. Stanovanje, v katerem je eksplodiralo, je popolnoma uničeno, poškodovana so tudi številna druga stanovanja. Razbitine oken, ograj in drugega stavbnega pohištva so ležale povsod okoli bloka, tudi na parkiranih avtomobilih v bližini. Eksplozija je bila tako močna, da jo je bilo slišati tudi v drugih delih mesta.

V stanovanju, kjer je eksplodiralo, naj bi po neuradnih informacijah živel starejši gospod. Po neuradnih informacijah časopisa Večer naj bi skušal storiti samomor. Gasilci naj bi v njegovo stanovanje vdirali že pred dvema mesecema, ker naj bi si že takrat skušal soditi sam.