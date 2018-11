Eksplozija v Pekarni Grosuplje, sedem ljudi poškodovanih

Vzrok eksplozije še ni znan

28. november 2018 ob 16:02,

zadnji poseg: 28. november 2018 ob 16:17

Grosuplje - MMC RTV SLO, STA

V Pekarni Grosuplje je odjeknila eksplozija in izbruhnil požar. Po prvih informacijah je poškodovanih sedem ljudi, eden med njimi težje.

Predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Grosuplje Iztok Vrhovec je dejal, da so razmere že pod nadzorom, požar pa je pogašen. Po besedah Vrhovca je šlo po prvih podatkih za eksplozijo plina na prezračevalni napravi za plin, eksplozijo pa so okoliški prebivalci čutili kot nekakšen potres. Nastala je materialna škoda, ki pa jo težko oceni.

Z ljubljanske policijske uprave so prav tako potrdili, da je poškodovanih sedem ljudi, ki pa niso v smrtni nevarnosti. Druge zaposlene so iz objekta evakuirali. "Na kraju so interventne službe, ki izvajajo svoje dejavnosti. Ko bodo vzpostavljeni pogoji za delo, bodo policisti začeli ogled kraja in ugotavljanje vzroka eksplozije," so še sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Direktor občinske uprave občine Grosuplje Dušan Hočevar je ob tem dejal, da naj bi eksplozija odjeknila v skladiščnem delu obrata, tako da je proizvodni del po neuradnih podatkih nepoškodovan.

L. L.