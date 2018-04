Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ob stiku z vodo bi talina lahko eksplodirala. Foto: BoBo Sorodne novice Gasilci zaradi izlitja taline preventivno evakuirali okolico železarne Štore Dodaj v

Evakuirani Štorčani že doma, škode za več sto tisoč evrov

Obstajala je nevarnost eksplozije, do katere na srečo ni prišlo

6. april 2018 ob 07:40

Štore - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Prebivalci, ki so jih v četrtek zvečer evakuirali zaradi izlitja taline v obratu stare Železarne Štore - Valji, so se v jutranjih urah lahko vrnili na svoje domove.

Poročali smo, da je zaradi okvare na talilni peči, v kateri je bilo 30 ton taline s temperaturo 1500 stopinj Celzija, ta začela uhajati in je obstajala možnost večje eksplozije.

Ob stiku z vodo bi talina lahko eksplodirala, a se to, tudi zaradi posredovanja gasilcev – posredovali so gasilci poklicne enote iz Celja ter prostovoljnih gasilskih društev iz Štor, Prožinske vasi in Svetine -, ni zgodilo.

Preventivno so evakuirali 22 zaposlenih in prebivalce 13 okoliških hiš in stanovanjskega bloka, nato pa nadzorovali ohlajevanje taline do normalnih razmer, tako da so se vsi evakuirani, ki so jih nastanili v telovadnici tamkajšnje osnovne šole, v jutranjih urah že lahko vrnili v svoje domove.

Ker imajo v jeklarskem podjetju Valji s 300 zaposlenimi še tri talilne peči, bo proizvodnja le deloma okrnjena, je pojasnil podjetja Ivan Štrlekar. Nova tovrstna peč stane okoli milijon evrov in pol.

Za oceno škode je še prezgodaj, a že zdaj je jasno, da bo ta znašala več sto tisoč evrov, je za Radio Slovenija poročal Matija Mastnak.

T. H.