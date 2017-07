Foto: Gašenje požara se "intenzivno nadaljuje", zadrževanje na prostem odsvetujejo

Gorijo plastični in lesni odpadki

21. julij 2017 ob 07:32,

zadnji poseg: 21. julij 2017 ob 07:49

Novo mesto - MMC RTV SLO/STA

Gašenje požara na deponiji v Zalogu pri Novem mestu se to jutro intenzivno nadaljuje. Na terenu je približno 50 gasilcev. Računajo tudi na helikoptersko pomoč.



S požarišča se še vedno vali gost dim, ki naj bi ga občutili tudi v Beli krajini, je povedal direktor in poveljnik novomeškega gasilsko reševalnega centra Gregor Blažič. Evakuirani prebivalci se še niso vrnili na svoje domove, saj so jim svetovali, naj počakajo do dopoldneva. Požar so sicer v četrtek zvečer uspeli omejiti znotraj obrata in podjetje odklopili od plinskega napajanja, je dodal.

Blažič je še razkril, da so Slovensko vojsko vnovič zaprosili za helikoptersko pomoč.

Župan Občine Straža Dušan Krštinc, ki pri gašenju požara sodeluje kot gasilec, je potrdil, da so požar uspeli omejiti in zdaj gasijo le še del objekta z odpadki. Predvidevajo, da bodo morale pogorišče po pogasitvi še vsaj pet dni nadzorovati požarne straže.

Meritve rastlinja, pridelkov, ozračja

Predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje bodo v Zalogu vzeli vzorce rastlinja in pridelkov ter jih pregledali, hkrati pa nadaljevali z meritvami onesnaženosti ozračja, je še pojasnil Krštinc.

Zadrževanje na prostem odsvetovano

Štab straške civilne zaščite je občane obvestil, da ukrep evakuacije ostaja nespremenjen. Občanom svetujejo, naj se zaradi dima do nadaljnjega ne zadržujejo na prostem in naj ne odpirajo oken.

Kot so davi sporočili z novomeškega regijskega centra za obveščanje, so jih v četrtek nekaj po 16. uri obvestili o velikem požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu v Občini Straža. Zagoreli so odpadna plastična masa in lesni sekanci. Ogenj se je razširil na večino objektov v podjetju, ogrožal je tudi bližnji gozd in stanovanjsko hišo v neposredni bližini.

Evakuirali 38 ljudi, izklopili daljnovod

Zaradi širjenja dima so evakuirali 38 prebivalcev bližnjega naselja. Delavci elektro podjetja so izklopili 20 kilovatni daljnovod, zaradi česar so bili bližnji odjemalci brez elektrike. Zaradi gašenja požara je prišlo do velikega odvzema vode iz hidrantnega omrežja, zato je motena tudi oskrba s pitno vodo v novomeških naseljih Drska, Brod, Mestne njive in Kamence.



V podjetju Geoplini so preventivno izklopili tudi bližnji plinovod. V gašenju požara je sodelovalo 178 novomeških gasilcev in njihovih kolegov iz okoliških občin. Gasilcem je pri gašenju požara eno uro pomagal vojaški helikopter.

Aktivirali so tudi civilno zaščito, Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME), mobilno enoto za meteorologijo in hidrologijo agencije za okolje (Arso), novomeško enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje in krajevno organizacijo Rdečega križa.

Gasilci so ponoči izvajali gasilsko stražo, požarišče sta si ogledala tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen ter poveljnik republiške civilne zaščite Srečko Šestan.

Slednji je sicer v četrtek za TV Slovenija povedal, da je v podjetju zagorelo na več koncih objekta, tako da je bilo naenkrat več žarišč, kar je po njegovih besedah malo čudno. Kaj natančno je zgorelo, bo znano šele, ko bo požar pogašen, pristojne službe pa bodo lahko začele ugotavljati, kakšne bodo posledice za okoliške prebivalce in okolje.

Opozarjali so

Novinarka Radia Slovenija Suzana Vahtarić je poročala, da se bodo z vzroki zanj in presojo posledic začeli kriminalisti ukvarjati, ko bo požar pogašen. Več okoličanov in okoljevarstvenikov je v preteklosti že večkrat opozorilo na ekološki problem omenjenega obrata, saj je že pred tem na deponiji večkrat zagorelo, potrjuje župan Straže Dušan Krštinc, ki je sinoči na pogorišče prišel s prekinjenega dopusta na Hrvaškem. "V Ekosistemih sta bila dva požara manjšega obsega. Tudi sam sem sodeloval kot operativni gasilec, vendar tista dva požara smo v 4 urah pogasili. So pa ljudje nejevoljni, tudi zaradi stanja v družbi oziroma okolju, sicer pa se je podjetje v zadnjem času začelo urejati," je dejal za Radio Slovenija.

To je že tretji večji požar v tovrstnih obratih v dobrih dveh mesecih. Obsežnejši in okoljsko bolj obremenjujoč požar je 15. maja izbruhnil v vrhniškem podjetju Kemis, 9. junija pa je zagorelo še v ljutomerskem podjetju Eko Plastkom.

Al. Ma. Foto: Bobo, RDEG Ivančna Gorica, Jože Žura