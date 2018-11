Po prvih podatkih je zagorelo v livarski delavnici. Foto: RTV Slovenija/Jan Novak Dodaj v

Foto: Livarska delavnica v središču Kranja je v plamenih

Obsežen požar in zapore cest

13. november 2018 ob 11:22

Kranj - MMC RTV SLO

Gorenjski policisti so sporočili, da je zaradi obsežnega požara na objektu zaprta cesta od Zlatega Polja proti krožišču pri Gorenjski banki. Po prvih podatkih ni nihče poškodovan.

Zaradi zapore na Koroški cesti zaradi požara prihaja do večjih zastojev v prometu. Zato odsvetujemo vožnjo proti centru in uporabo drugih cest, so sporočili iz PU Kranj.

Kot poroča dopisnik TV Slovenija Jan Novak, je po prvih podatkih zagorelo v livarski delavnici. Gre za obsežnejši požar, gasi ga več deset kranjskih gasilcev.

G. C.