Foto: S požarom v kranjskem nakupovalnem centru se bori več kot 100 gasilcev

Center je zaprt

17. junij 2017 ob 08:11,

zadnji poseg: 17. junij 2017 ob 09:46

Kranj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Na Planini v Kranju je zagorel del večjega trgovskega centra Qlandia, ki so ga gasilci že omejili, ne pa tudi pogasili. Na kraju so interventne službe, ki izvajajo nujne ukrepe.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je objekt pogašen, pristojne službe pregledujejo notranjost objekta, odkrivajo streho in strope in prezračujejo objekt. Po trenutnih podatkih policije ni bil nihče poškodovan. Poškodovan je del novega in starega objekta, po neuradnih podatkih je zagorelo v prizidku novega dela objekta, ki naj bi ga odprli šele v prihodnjih mesecih.

"Za zdaj je položaj lokaliziran, ni pa še pogašen. Poteka tudi razkopavanje vmesnih oz. dvojnih sten in stropov," je za Radio Slovenija dejal poveljnik kranjskih poklicnih gasilcev in vodja posredovanja Andraž Šifrer. Dodal je, da je na kraju požara 10 prostovoljnih gasilskih društev in 40 poklicnih gasilcev.

Policija ob tem opozarja, naj se ljudje ne približujejo območju, stanovalci v okolici naj zaprejo okna, vozniki pa naj se na cesti ne ustavljajo in ne ovirajo prometa. Center je zaradi intervencije zaprt.

K. T.